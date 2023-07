A la pregunta de si es Alberto Núñez Feijóo un buen candidato a la Presidencia del Gobierno, el Gran Wyoming respondió de forma tajante en laSexta Xplica: "No. No sé si sería buen candidato para una comunidad de vecinos". Él lo tiene claro. Pero, ¿y el resto de los españoles? En plena precampaña electoral el partido de Feijóo, los populares han querido explicar quién es y cuál es la historia del candidato.

Un político que no quería ser político. No quería un cargo de designación política hasta que a pesar de negarse en primera instancia, acabó obteniendo una plaza como funcionario público de la tras finalizar sus estudios en Derecho y aprobar la oposición. "Me han pedido que os cuente de dónde vengo y qué me ha traído hasta aquí", así se ha presentado Feijóo en su vídeo de exposición definido por el lema "haz las cosas bien, sé serio y piensa en los demás".

La diversión en las calles de su pueblo, sus hazañas en la tienda de la abuela, la convivencia con desconocidos en un internado, la ilusión de ser juez, las dificultades económicas y las reuniones tensas con líderes sindicales son momentos clave en la vida del líder del PP.

Feijóo nació en una aldea de poco más de 200 habitantes, Los Peares, en Ourense un lugar que ha marcado su infancia hasta que en abril de 2022 Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente del y candidato a la Presidencia de todos los españoles.