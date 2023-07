El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya se ha pronunciado y concluye en sus sentencias que retira la inmunidad del expresident Carles Puigdemont.

El TGUE, cuyo fallo recurrirá Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tenía que resolver las demandas presentadas por el exjefe de la Generalitat contra dos decisiones del Parlamento Europeo. En primer lugar, la decisión de su presidente fallecido David Sassoli de dar trámite al suplicatorio cursado en su contra por el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y luego de su misma concesión por la Cámara, según su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, en contra de medio centenar de precedentes.

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de julio de 2023

En sendas resoluciones, el Tribunal General ha rechazado la demanda interpuesta contra el escrito del presidente del Parlamento que en su respuesta a la solicitud de amparo de la inmunidad de Puigdemont y el exconseller que le acompañó en su huida Toni Comín, "llamando la atención sobre el hecho de que el Parlamento no podía considerarlos miembros a falta de que las autoridades españolas notificaran oficialmente su elección", lo que no se produjo por no presentarse en el Congreso para acatar la Constitución.

Fue tras la sentencia del Tribunal de Justicia del 19 de diciembre de 2019 que declaró que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, adquirió la condición de eurodiputado al resultar elegido, cuando Puigdemont y Comín también la lograron con efectos desde el 2 de julio de 2019. El mismo día en que el Parlamento Euoropeo acataba la sentencia del TJUE, el Supremo presentó un suplicatorio para que se les suspendiera la inmunidad parlamentaria. El de Clara Ponsatí se formuló en febrero de 2020, una vez que adquirió la condición de europarlamentaria tras el Brexit.