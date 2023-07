El expresidente catalán Carles Puigdemont ha asegurado este jueves en que Junts no votará la investidura de Pedro Sánchez ni de Alberto Núñez Feijóo.

El mandatario también ha asegurado que personas vinculadas al PSOE lo invitaron a explorar la posibilidad de obtener uno de los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a los presos del 1-O. Una declaración que ha llevado a cabo después de que la justicia european confirmara que su impunidad como eurodiputado quedaba anulada.

En declaraciones a RAC1, Puigdemont ha revelado que "personas del PSOE" han mantenido contactos con él "más de una vez" en el Parlamento Europeo "antes, durante y después de los indultos" concedidos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, y "su propuesta siempre es la misma": "En el contexto de los indultos, me dijeron que se podía hablar de esto", ha señalado.

Su respuesta en todos los casos fue, según ha explicado en la entrevista: "No es mi situación la que arreglará el conflicto, no hace falta que me vengáis a presentar soluciones felices, que me entregue y que ya me daréis un indulto y que ya me trataréis bien. No busco esto. Esto no arregla nada".

"No busco un indulto"

"Esto era razonable que lo propusiesen porque lo iban a hacer con los presos políticos y, por tanto, era creíble que lo hiciesen, pero yo no estoy dispuesto a esto, yo no busco un indulto. Ya sé que si yo hubiese aceptado esto seguramente estaría en la calle, en Girona, pero no he ido al exilio por esto", ha recalcado.

Lo que busca Puigdemont, según su relato, es "una solución a este conflicto" entre Cataluña y el Estado, pero ha precisado: "Si para arreglar el conflicto nosotros quedamos colgados, ningún problema". "No es mi situación personal lo que debe preocupar ni debe ser objeto de ninguna negociación política", ha insistido.