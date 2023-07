El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha destacado este martes que, más allá del contenido, el cara a cara entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno por el PSOE, Pedro Sánchez, y el PP, Alberto Núñez Feijóo, proyectó anoche la sensación de "un presidente de salida y otro de llegada"

Sémper ha destacado en la Ser que, a diferencia de otros debates, en éste, por primera vez, hay una opinión generalizada sobre que la victoria fue de Feijóo, una conclusión que también ha apuntado en TVE la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para quien el líder del PP "ganó con contundencia y rotundidad".

Según el portavoz de campaña, Sánchez estuvo "algo nervioso" y "desorientado en la estrategia" y, según la número 2 de los populares, "se le llegó a ver en ciertos momentos fuera de sí" y "desbordado".

Sémper ha destacado que, en cambio, Feijóo se mostró "en su posición de presidenciable y de hombre sensato, sereno y tranquilo", lo que no le sorprendió.

Ha cuestionado la "prepotencia" de Sánchez y los suyos en los días previos al debate "y, claro, al final, cuando tú infravaloras a tu contrincante, cuando crees que vas muy sobrado, en un debate en un cara a cara, pues es probable que te salga mal".

Único debate

No obstante, ha descartado que Feijóo se vaya a replantear su decisión de no acudir a más debates. "No habrá más", ha zanjado su portavoz de campaña, pese a que, por los pasillos de Génova, algunos dicen hoy "medio en serio medio en broma" que "qué pena no haya cinco".

Pero "chascarrillos aparte", ha incidido en que lo importante ahora es que el PP se centre en seguir creciendo, una vez que ya "el debate no es quién va a ganar las elecciones, sino por cuánto".

Mayoría absoluta

Y, en este sentido, ha apuntado incluso a una mayoría absoluta que les permita "generar estabilidad y un cambio en España" sin necesidad de pactos, un objetivo que, ha dicho, "hoy es más factible de lo que era ayer".

Ha restado importancia a que en el próximo debate esté solo Vox como representante de la derecha e, incluso, ha asegurado que al PP le "va bien que Vox hable" y "se le ponga micrófono".

"Cada vez que habla Vox es una buena oportunidad para el PP para demostrar que hay una alternativa, desde luego más sensata, más centrada y que dibuja una España mejor, no una España contra Sánchez haciendo lo mismo, pero al revés, que es lo que prácticamente viene a defender", ha subrayado.

Ha admitido que "no es menor" el "desquicie político" de dos concejales "cafres" de Vox cancelando actos culturales en gobiernos locales de coalición con el PP, pero ha garantizado que "no va a volver a suceder (...), no se nos va a escapar en ningún lugar que puedan hacer estas cosas".

"Vox no va a dejar de hacer voxadas", ha señalado, pero ha insistido en que se trata de que "no te contaminen aquellos que están en tus perímetros o en tus extremos" y de que "si se pacta con Vox los contenidos sean razonables y no supongan un paso atrás".

En este sentido, la secretaria general del PP ha insistido en la necesidad de cambiar los bloques por gobiernos "serios" y "solventes" para "pasar página" e impedir que "los populismos y las minorías nos digan al resto cómo tenemos que vivir".