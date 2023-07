La última réplica de Vara

Pese a las tensiones y enfrentamientos, la política también ha mostrado hoy su mejor cara en el hemiciclo de la Asamblea Extremadura. Lo ha hecho ante los discursos poco acalorados del hasta ahora presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que sonaban a despedida y que efectivamente, al final de su réplica minutos antes de la votación, él mismo ha confirmado: "Esta va a ser mi última intervención en esta Cámara", ha dicho. Y en ese último discurso sobre la tribuna que tantas veces ha pisado como presidente de Extremadura durante sus tres mandatos (2007-2011, 2015-2019 y 2019-2023) quiso ser fiel a la que es seña de identidad como político: la cercanía y el afecto.

Se lo ha mostrado a la nueva presidenta María Guardiola minutos antes de ser investida: "no le voy a dejar de tener cariño y aprecio", le ha dicho a la líder del PP, mientras aseguraba que es sabedor de que se lleva el respeto y el cariño de mucha gente.

"Cuando entré en política mi madre me dijo que no me metiera con la gente y que no me metiera en líos. Lo segundo no lo he podido cumplir, porque la vida y la política es un lío, pero lo primero sí, porque por encima de todo para mí ha estado siempre el respeto", contó antes de abandonar el atril deseando suerte a la nueva presidenta, a la que quiso dar un último consejo: "cómo trates a la gente cuando subas a la cima, será cómo te traten a ti cuando bajes de esa cima".

Sus palabras se llevaron los primeros aplausos que la bancada popular dirigía fuera de su partido. Y fueron correspondidas posteriormente durante su última réplica por la propia Guardiola con más afecto: "cuenta con todo mi respeto y lo que deseo es que muchas generaciones de extremeños reconozcan su esfuerzo. Voy a estar muy atenta a su voz, a su experiencia, a su mirada. Muchas gracias, presidente".

No fue la única. La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también le dedicó unas palabras en esta despedida: "A pesar de que hemos tenido muchas diferencias, es un hombre honesto y esta legislatura se ha dejado la piel por intentar que Extremadura saliera a flote en una de las peores crisis que ha atravesado. La política también va de eso, de que a pesar de las diferencias, sepamos reconocernos como iguales, como personas que se emocionan y sufren. Sé que no se ha escondido y sé que la mayoría de los extremeños le quieren, es una persona querida. Ojalá podamos decir todos eso cuando abandonemos la política".

Con sus dos últimas intervenciones en el hemiciclo esta mañana, Fernández Vara cierra un ciclo al menos en la política extremeña. Ya había anunciado que no sería jefe de la oposición y que en otoño dejará de ser también secretario general del PSOE, pero todavía no ha cerrado la puerta definitivamente a la política. No descarta convertirse en senador, pero su futuro ahora mismo, depende del 23 de julio.