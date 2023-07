La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí no será trasladada al Tribunal Supremo, tras su arresto este lunes en Barcelona, para prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en el 'procés', para no prolongar más de lo estrictamente necesario su detención. El juez Pablo Llarena ha decidido que esa diligencia, imprescindible para que continúe la instrucción en su contra, se realice por exhorto en la Ciutat de la Justícia de Barcelona , a donde fue trasladada. Tras hacerlo quedará en libertad, ya que su única imputación es por un delito de desobediencia que no tiene previsto pena de cárcel, lo que impide acordar esta medida aunque sea de forma cautelar.

La propia Ponsatí había anunciado vía Twitter que estaba en España, pese a la orden de detención que tiene pendiente en España por no presentarse en el Supremo el pasado 24 de abril, y después, por la misma vía, hizo lo propio con su arresto, que califica de "ilegal". Llarena en un auto ha acordado que sea conducida al juzgado de guardia de Barcelona y que allí se le tome declaración indagatoria por el delito de desobediencia por el que está procesada. En esa diligencia, imprescindible para que la causa siga contra ella, le serán realizadas las preguntas que el propio magistrado ha enviado por exhorto. He tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 24 de julio de 2023 Aprofitant la fresca del mati he fet un vol fins a la Casa Vicenç. Mentre siguem aquí, Catalunya continuarà dempeus.

Bon dia, Barcelona! pic.twitter.com/XzKHgQguF4 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 24 de julio de 2023 El juez Llarena ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que “la renuencia de la acusada a someterse a la ineludible declaración indagatoria invalida cualquier intento de citación que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad“, así como que su conducción policial al Supremo supondría una extensión de su privación de libertad por el mero desplazamiento de Barcelona a Madrid, en un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza. Llarena se vio obligado a dictar una orden de detención nacional contra ella después de que incompareciera en el alto tribunal el pasado 24 de abril, citación que el juez entendía que la eurodiputada había desatendido "voluntaria e injustificadamente la citación judicial". Declaración indagatoria El magistrado instructor remarca que la orden de detención nacional tiene como finalidad tomarle una declaración indagatoria, como investigada por desobediencia, y recuerda que si Ponsatí compare voluntariamente, la orden de detención podría dejarse sin efecto como ocurrió con Meritxell Serret y Anna Gabriel. Ahora mismo Ponsatí no tiene inmunidad europarlamentaria, ya que la desestimación del Tribunal General de la Unión Europea de su recurso contra el Parlamento Europeo por el levantamiento de la protección parlamentaria supone el fin el de la inmunidad cautelar. Según marca el artículo 162 del reglamento del TJUE y el TGUE, salvo que el auto de cautelares realizado por el TJUE marque una fecha sobre las medidas cautelares, "la medida prescribe cuando se dicta la sentencia que cierra el procedimiento". En el caso de Ponsatí, el TJUE no especificaba hasta cuándo les daba la inmunidad provisional, así que la inmunidad cautelar ahora decae. Por ahora, la defensa de Ponsatí no ha presentado recurso al TJUE.