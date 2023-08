Altos cargos del PP creen que Feijóo no debe ir a una investidura fallida

El inesperado patinazo del PP en las elecciones generales del 23J tiene al partido desorientado. El líder, Alberto Núñez Feijóo, habló la noche electoral del domingo, el lunes y también el martes ante las cámaras para asegurar que iba a intentar armar una mayoría parlamentaria que hiciera posible su investidura. Citó en concreto a Vox, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Ese objetivo de tratar de llegar al Gobierno también lo plasmó en varios mensajes de Twitter y en la carta que, como "ganador de las elecciones", envió a Pedro Sánchez invitándole a una reunión. Sin embargo, la combinación parlamentaria que busca el político gallego se ha ido cayendo poco a poco: primero fueron los nacionalistas vascos, que le dijeron que no tenían nada que hablar con él; después Coalición Canaria, que se mostró abierta a negociar también la investidura de Sánchez; y, por último, la formación navarra, que llegó a decir este lunes que Feijóo tenía que dejar de "engañar" a los españoles.

Los miembros de la dirección nacional que están dando la cara estos días en los medios de comunicación, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, número dos y tres del PP, respectivamente, han mantenido la tesis: Feijóo merece intentar su investidura porque ha sido el partido más votado de las elecciones, insisten. Sin embargo, esta estrategia no encuentra el apoyo unánime de otros altos cargos del PP en gobiernos autonómicos y grandes alcaldías. Dirigentes en diferentes comunidades autónomas han reconocido a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que Feijóo se está "equivocando" porque está subrayando "su soledad". "Tiene que dejarle espacio a Sánchez para que se vea con quién está negociando: un fugado, los herederos de ETA...", señala una alcaldesa. Un barón coincide con la idea de UPN y cree que Feijóo debe dejar de "confundir" a los españoles, porque la mayoría que propone "no va a salir" y está "remarcando" que "el único" que quiere pactar con él es Vox.

Evitar hacer como Arrimadas

"Nada hay peor que ganar y no gobernar. Y no hay una estrategia clara... A veces es mejor perder si no puedes gobernar. Estamos noqueados", confiesa un veterano del partido. En el PP, el día siguiente a las elecciones, había temor por que alguien pudiera pensar que Feijóo fuera a hacer como Inés Arrimadas en 2017. La entonces líder de Ciudadanos en Cataluña ganó las autonómicas de aquel mes de diciembre, cuando la Generalitat estaba bajo la aplicación del 155, y no mostró mucho interés en querer ir a la investidura. Esa pasividad le pasó factura y los populares estos días se juraban que a ellos no les podía pasar lo mismo. Sin embargo, apunta una de las fuentes, "ya ha quedado claro" que Feijóo lo ha intentado y "no tiene opciones".

Con esa clave de Arrimadas y también con otra interna (el máximo jefe del PP necesitaba mostrar liderazgo para evitar cualquier ruido en torno a su figura) se puede entender la puesta en escena del político gallego hasta ahora. En todo caso, un alcalde opina que tiene "mucho margen" para ir "recogiendo cable" y "reconducir el mensaje". "Estamos a 1 de agosto. La ronda con Felipe VI no llegará hasta dentro de tres semanas", afirma dando por hecho que Feijóo rectificará su estrategia.

Las conversaciones en privado con altos cargos del PP revelan la falta de consenso con lo que está haciendo el jefe de filas aunque también hay un presidente autonómico destacado que cree que está en la línea correcta y no teme que se "queme" yendo al Congreso a una investidura fallida: "Feijóo tiene todo el derecho del mundo a presentarse a la investidura, porque es el que ha ganado las elecciones".

El gallego se ha cogido unos días de asueto y seguro que está analizando qué le interesa más. No es una decisión fácil.