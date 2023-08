El PSOE rompe con Coalición Canaria y critica que apueste por una investidura fallida

Los puentes entre el PSOE y Coalición Canaria (CC) están prácticamente rotos tras el acuerdo político firmado entre la dirección nacional del PP y la formación nacionalista para la investidura de Feijóo. Los contactos que habían existido entre socialistas y nacionalistas antes de la constitución de la Mesa del Congreso se cierran "a la vista de que Coalición Canaria ha decidido posicionarse al lado del PP y Vox", critican dirigentes socialistas, que advierten de la complicación que supone abrir un diálogo con CC para la futura investidura de Pedro Sánchez cuando los nacionalistas "ya han apostado por un lado del espectro político desde el minuto uno".

Desde Ferraz, la prioridad es ahora mismo alcanzar algún tipo de acuerdo con Junts y Esquerra para que voten a favor de Sánchez "lo que dejaría a CC en la irrelevancia", advierten desde el PSOE. La dirección nacional socialista no cierra la puerta a negociar con la diputada nacionalista Cristina Valido "pero ha sido CC la que ha decidido firmar un acuerdo que supone una alianza estratégica con el PP no solo en Canarias sino en el Estado, la llamada agenda canaria es solo una justificación para este pacto". Los socialistas insisten en que la clave de esta situación es la presencia de Vox que, aunque se haya comprometido a no entrar en un hipotético Gobierno del PP, "está en el paquete y Génova ha comprado la agenda de la ultraderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos".

Con este escenario no solo se rompen los puentes de entendimiento entre Ferraz y CC, sino que se deterioran aún más las relaciones entre los nacionalistas y el PSOE canario, lo que abre un inicio del curso político autonómico en septiembre cargado de tensión entre ambas formaciones. Los socialistas isleños y su secretario general y expresidente, Ángel Víctor Torres, ya han cargado contra Coalición Canaria por no dejar gobernar a la lista más votada en el Gobierno canario, Cabildo de Tenerife o Ayuntamiento de Santa Cruz, instituciones donde ganó el PSOE, mientras en el Estado Feijóo pide a Sánchez que le deje gobernar bajo la misma premisa. También los socialistas canarios han reprochado que en el Ayuntamiento de Teguise CC no solo gobierne gracias a Vox, sino que incluso ahora la alcaldesa nacionalista de esa localidad, Olivia Duque, haya incorporado al edil de la formación de extrema derecha al gobierno municipal.

Posicionamiento

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, asegura que el acuerdo político firmado por el PP y CC "no va de la agenda canaria, sino de la agenda de Feijóo y el PP". Además, señala que las leyes con Canarias, el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía de Canarias, "no se negocian, se cumplen".

El dirigente socialista critica que "el posicionamiento de Coalición Canaria, uniéndose a la derecha y a la ultraderecha en España, dista mucho de la posición del resto de partidos nacionalistas, lo que confirma a las claras la naturaleza ideológica de CC, una formación política que ha preferido apoyar una investidura fallida (el PP solo tiene confirmados 172 votos favorables) por intereses partidistas".

Los socialistas consideran que CC tiene que dar explicaciones sobre su posición en estos asuntos y no creen que todas las "sensibilidades" que existen dentro de la formación nacionalista estén cómodas con este acuerdo que liga a CC con PP y con su socio estratégico, Vox. "Habrá que ver si el electorado nacionalista está de acuerdo y ve correcto que el PP marque la hoja de ruta de Coalición Canaria", cuestionan las fuentes consultadas. En este sentido, recuerdan que el PP ha permitido la entrada de Vox en varias comunidades autónomas y ayuntamientos y "ha asumido la agenda política de la ultraderecha", con lo que argumentar que se respalda al PP porque Vox no entraría en el Gobierno "es autoengañarse porque seguirá marcando la agenda del PP allí donde gobiernan juntos", advierten.

Por su parte, Franquis apunta que el PSOE de Canarias, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, ganó las últimas elecciones autonómicas en Canarias y que el PP "negó las preferencias de los ciudadanos de Canarias, pactando para ello con Coalición Canaria e impidiendo que continuaran los avances de las políticas públicas de progreso", realizadas durante los cuatro años de gobierno del pacto de las flores.

De todas formas, las fuentes socialistas recuerdan que "CC trata de sacar ventaja de cualquier escenario", de ahí que los dirigentes nacionalistas no cierren la puerta a negociar la investidura de Sánchez si fracasa la de Feijóo. Asimismo, recuerdan que "CC tiene como discurso político esencial el enfrentamiento con el Estado y da igual que el color político del Gobierno central sea igual o diferente del que haya en Canarias. Si no llegan los fondos la culpa es de Madrid y si llegan es gracias a CC, llevamos así 30 años", añaden los socialistas.