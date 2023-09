El Gobierno ha activado los equipos de salvamento y de rescate para ayudar en las tareas de búsqueda de supervivientes del devastador terremoto de Marruecos, que ha dejado ya al menos más de 2.000 muertos, después de que esta madrugada ese país haya solicitado ayuda oficialmente a España, según el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro Albares ha explicado que esta madrugada su homólogo marroquí ha solicitado oficialmente ayuda a España, por lo que el Gobierno ha puesto ya en marcha el dispositivo, si bien aún no ha cuantificado el número de efectivos que se desplazarán a Marruecos.

No obstante, ha agregado que el número de efectivos serán "tantos como Marruecos necesite".

Ha concretado, además, que se ha puesto en contacto con los ministros de Interior y de Defensa para coordinar esta ayuda inicial.

Una ayuda, ha dicho, que de manera "urgente" se centra en el rescate de personas que puedan seguir con vida bajo los escombros, más allá de la ayuda material y humana que España pueda dar a Marruecos para la reconstrucción de las zonas afectadas por este terremoto de 6,8 grados en la escala richter, que sacudió el sur del país el viernes por la noche, con epicentro a unos 60 kilómetros de la turística ciudad de Marrakech.

El titular de Asuntos Exteriores en funciones ha destacado, asimismo, que esta ayuda es un "reflejo de la solidaridad española y del sentido de amistad del pueblo español hacia Marruecos", y ha recordado que en España y Cataluña vive una comunidad de origen marroquí muy numerosa que "participa del crecimiento económico y social" de nuestro país y contribuye a "construir la convivencia".

Albares por otro lado ha subrayado que, en estos momentos, siguen sin constar españoles fallecidos o heridos por el terremoto, y que el Gobierno ha contactado con todos los ciudadanos que se habían inscrito en el registro consular.

Preguntado sobre si el Ejecutivo tiene previsto fletar algún avión para traer de regreso a los españoles que se encuentran en Marruecos, ha dicho que no lo ve "necesario", debido a las distintas conexiones que existen entre ambos países.

Con todo, ha explicado que el Gobierno está en contacto con Iberia y con Binter para explorar la posibilidad de si hay que ampliar la capacidad prevista de las aeronaves que tienen previsto aterrizar en las próximas horas en Marruecos, para que se puedan recolocar a pasajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados.

En este sentido, ha señalado que el equipo de la Embajada de España en Marruecos se encuentra desde ayer en Marrakech para trabajar en la búsqueda de vuelos para que los españoles afectados puedan regresar a nuestro país.

Ha recordado asimismo a los ciudadanos españoles que se hallen en Marruecos que pueden también optar por ir en tren o autocar hasta Tánger, desde donde hay amplias conexiones marítimas con España.

Por ello, ha recalcado que "no es necesario fletar un avión": "Cuando se ha necesitado, como en el caso de Afganistán, Ucrania, Sudán o hace un mes con Níger, no hemos dudado en fletar un avión, pero en estos momentos aquí no es necesario", ha agregado.

Contingente de la UME

Un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), compuesto por 56 militares y cuatro perros, ha despegado esta mañana desde la Base Aérea de Zaragoza hacia Marrakech, en un avión A400 del Ejército del Aire y del Espacio, para colaborar en la búsqueda y rescate de supervivientes del devastador terremoto sufrido por el país vecino, ha anunciado este domingo la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Está en el aire ya un avión A400 hacia Marraquech con un contingente de la UME compuesto por 56 militares del Batallón de Zaragoza, cuatro perros y diverso material", ha indicado la ministra al inicio de la visita que ha realizado para conocer los trabajos realizados por la Brigada Paracaidista para instalar una pasarela en Aldea del Fresno (Madrid), localidad afectada por la DANA.

Robles también ha adelantado que está en contacto con la Comunidad de Madrid para organizar otro transporte con todo el material relativo a protección civil. "Más adelante se enviará otro vuelo con diverso material de ayuda procedente de las comunidades autónomas", ha detallado.

El personal de la UE desplazado a Marruecos se compone de un equipo de búsqueda y rescate del BIEM IV (Zaragoza), con 46 militares, y de un equipo de coordinación del Cuartel General (UMEDAT), con 10 efectivos.A ellos se suman cuatro perros del equipo cinológico.

La ministra de Defensa ha subrayado "el compromiso" de España con los ciudadanos de Marruecos. "Vamos a intentar ayudar en lo máximo posible en salvar vidas, igual que se hizo en Turquía, ante los dramas de esta magnitud", ha declarado.

Experiencia de la UME

La UME dispone de unos equipos de Búsqueda y Rescate (USAR) certificados tanto por Naciones Unidas como por el Mecanismo Europeo de Protección Civil que aporta las capacidades de búsqueda de supervivientes o fallecidos entre los escombros mediante equipos cinológicos o medios técnicos (geófonos, cámaras telescópica o georadar).

Además, estos equipos disponen de la capacidad de corte y perforación de estructuras como el cemento armado, así como la de rescate de las víctimas una vez localizadas y abierto el acceso hasta ellas.

Igualmente, cuentan con medios para la detección de posibles sustancias tóxicas o explosivas para asegurar el trabajo de los intervinientes.

Estos equipos de la UME ya han participado en terremotos como los de Haití, Lorca, Nepal, Ecuador, México o el más reciente de Turquía, donde estuvieron desplegados en febrero de este mismo año, localizando a seis personas vivas bajo los escombros.

