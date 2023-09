Más de medio centenar de ex diputados de PSOE, PP, UCD, UPyD y Ciudadanos, entre ellos 16 exministros, remiten a Francina Armengol un escrito donde muestran su rechazo por la reforma que regula el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. "La verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles", reza el texto entregado este viernes en la Cámara Baja.

"Quienes firmamos este escrito no nos pondríamos nunca un pinganillo para poder dialogar con un compatriota, pudiendo hacerlo en la lengua cómun de ambos, que es la lengua de todos los españoles", reza el escrito, firmado por dirigentes destacados del socialismo como el ex presidente del Senado Juan José Laborda, el ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, Tomás Gómez, Francisco Vázquez, o los ex ministros socialistas José Luis Corcuera o Virgilio Zapatero, además el recientemente expulsado Nicolás Redondo, o Joaquín Leguina.

"Queremos expresar nuestro más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución"", reza el escrito, que defiende que el uso de lenguas cooficiales en sede parlamentaria "no tiene soporte constitucional" en un órgano "que representa la soberanía nacinonal". Consideran que esta reforma "cambiaría la naturaleza" del Congreso de los Diputados y "produciría una grave mutación constitucional, encaminada a su transformación hacia una realidad plurinacional".

Compromiso del PSOE

La reforma para permitir el uso de todas las lenguas -las oficiales con traducción simultánea y las no oficiales con autotraducción-- fue el compromiso que el PSOE adquirió con Junts para llegar al acuerdo de la Mesa del Congreso que garantizó una mayoría progresista y puso al frente a Armengol, que en su primera intervención como pesidenta ya dio su palabra de que permitiría todas las lenguas desde ese mismo día. Y la promesa se verá cumplida: la norma se debate el próximo martes y jueves, 19 y 21 de septiembre, de manera exprés y en lectura única, ahorrándose así la ponencia en la Comisión de Reglamento, aún no constituida, y ya durante el debate de la reforma se permitirá el uso de las lenguas cooficiales y se contratarán traductores para ello.

Además de censurar la reforma en sí, los ex parlamentarios también han puesto en cuestión las formas y los tiempos empleados. "Ese cambio quiere llevarse a cabo de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal", en referencia a que "han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido". "La pretensión de que la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático".

"Reforma abusiva"

Los encargados de trasladar el texto a la secretaría de la Presidencia del Congreso han sido los ex diputados Soledad Becerril y Eugenio Nasarre (PP) y Pedro Bofill (PSOE), que han explicado que la recogida de firmas se ha producido en apenas tres días, después de que un grupo de ex diputados y senadores quedaran "muy alarmados por la abusiva reforma del Reglamento", defendió Nasarre.

"Nunca se había utilizado este trágala. No se ha convocado a la Comisión de Reglamento, no se ha hecho ponencia, no se ha buscado el acuerdo", ha continuado el ex popular. "Nos preocupa que esta iniciativa se haya hecho para satisfacer unas pretensiones de los grupos nacionalistas (...). Esto excede cualquier punto razonable del sistema democrático y liberal".

El socialista Bofill ha considerado que las lenguas cooficiales "enriquecen" a España, pero que existe "una riqueza superior, la riqueza de la lengua española, que es un plus que hablan 400 millones de personas y a traves de la cual siempre nos hemos entendido".

Contra la expulsión de Redondo

Al ser preguntado, el dirigente también se ha referido a la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, Bofill y se ha mostardo "sorprendido y apenado porque se pueda expulsar a un militante muy representativo y apreciado del PSOE por el hecho de que no esté de acuerdo con que sea amnistiado un pófugo de la justicia española".

"Llevo en el PSOE 44 años, he discrpado con todas las direcciones y nunca me había sentido limitado en mi libertad de expresión", ha continuado. "Soy un progresista que ha luchado por la libertad de este país y siento pena porque se limite la libertad de expresión, algo desconocido en tiempos democráticos".

Los firmantes

Pedro Agramunt Font de Mora

Ramón Álvarez de Miranda

Juan Carlos Aparicio

Pilar Aresti

Miguel Arias Cañete

Rafael Arias-Salgado

Soledad Becerril

Luis Berenguer

Pedro Bofill

José Ramón Calpe

Ignacio Camuñas

José Carracao

José Ramón Caso

Rafael Catalá

Alejandro Cercas

José Luis Corcuera

Miguel Angel Cortés

María Dolores de Cospedal

Jesús Cuadrado

Rosa Díez

Gabriel Elorriaga

Elena Flores

Isabel García Tejerina

Arturo García Tizón

Alfonso Garrido

Tomás Gómez

Luis de Grandes

Juan José Laborda

Jaime Lamo de Espinosa

María Teresa de Lara

Joaquín Leguina

Fernando López Amor

Teófilo de Luis

Pilar Marcos

Miguel Martínez Cuadrado

Carlos Martínez Gorriarán

José Antonio Maturana

Fernando Maura

Rodolfo Martín Villa

José María Mohedano

Salvador Moreda

Elena Moreno

Francisco Moreno

Eugenio Nasarre

Manuel Núñez Pérez

Antonio Ojeda

Javier Paniagua

Javier Peón

Jesús Posada

Emilio del Río

Nicolás Redondo

Jaime Rodríguez Arana

José Rodríguez de la Borbolla

Soraya Rodríguez Ramos

Beatriz Rodríguez Salmones

Javier Rojo

Javier Rupérez

Javier Sáenz de Cosculluela

Adolfo Suárez Illana

Isabel Tocino

Federico Trillo

Luis del Val

Juan Carlos Vera

Francisco Vázquez

Ciriaco de Vicente

José Ignacio Wert

Virgilio Zapatero.