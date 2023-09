La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha invitado este lunes a otros compañeros del PP a que se sumen a la manifestación a la que ella misma acudirá el próximo 8 en Barcelona, convocada por societat Civil Catalana, y a pronunciarse también en las calles de Madrid en contra de la amnistía para los independentistas catalanes. También ha hecho un llamamiento a los ciudadanos, siguiendo la estela de José María Aznar, y ha apelado a la responsabilidad civil: "Salir de este atolladero nos concierne a todos".

La dirigente madrileña ha querido dejar claro que lo que Pedro Sánchez pueda estar negociando con el partido de Carles Puigdemont, convencida de que es una amnistía que anulará el delito, es una cuestión que no debe quedarse solo en el ámbito del debate entre políticos sino que toda la ciudadanía debe sentirse aludida y apelada. "No solo es cosa de políticos, ojo, espero que los españoes abran los ojos sobre cómo les va a afectar, porque les va a afectar mucho más a sus hijos", ha dicho en referencia a las repercusiones negativas que cree que puede tener una amnistía impulsada por los independentistas que quieren "romper España". Un argumento diametralmente opuesto al que se utiliza desde las fuerzas progresistas, donde se insiste en que hay que buscar una solución para los que se encuentran afectados por lo sucedido el 1 de octubre en Cataluña y que debe servir para apaciguar a quienes buscan independizarse de España.

"Todo lo que sea manifestarse y alzar la voz por todos en un foro como este o en la calle es fundamental", ha explicado la presidenta en un desayuno organizado por el diario El Mundo, en el que ha explicado que no suele acudir a manifestaciones pero que en esta ocasión, en alusión a la marcha de Barcelona el 8 de octubre, lo hará porque es algo que afecta a todos.

Ayuso apenas ha mencionado a Alberto Núñez Feijóo al final de su intervención para cerrar el discurso, con una sola frase en la que ha señalado que su trabajo "es incansable" y fundamental "para que todo esto se oiga", pero ha incidido en su apoyo al líder y durante el turno de preguntas también ha evitado cualquier inciso que pudiera leerse en otra clave de crítica interna. La presidenta y su equipo hacen un especial esfuerzo por que no pueda interpretarse estos días que hay diferencias de criterio o que ella esté pensando en boicotear de alguna manera a Feijóo.

"Estafa" contra el Estado

Ayuso ha incidido en que "Puigdemont ha puesto de rodillas a Sánchez y le habla como a un siervo. Mientras, la ministra que rendía pleitesía a Hugo Chávez ahora lo hace con un fugado", alertando una vez más que la amnistía es "una estafa" contra el Estado y que lo urgente es frenar la "indignidad" de este perdón masivo a los independentistas, "una ignominia que puede costarnos la supervivencia como nación". Y ha recordado que los socialistas no opinaban muy diferente antes de las elecciones: "Lo han dicho ellos mismos mil veces antes, que la amnistía no cabe ni en la Constitución ni en ningún sistema democrático. Pero hoy les da igual lo que dijeron ayer". Ha censurado también que "la realidad interna de socialsitas" en la era de Sánchez ya no es la defensa de la igualdad como en tiempos pasados y ha alertado de que "esto ya no va de izquierdas y de derechas, sino de patriotismo y decencia".

Lo que en el PP llaman "purgas" internas tampoco ha pasado inadvertido para Ayuso en su repaso a la actualidad política. Ha defendido que "no hay que seguir negando al otro, se puede discrepar pero sin negar al otro" y ha criticado que se está intentando hacer eso con los 11 millones de votos que han recibido los conservadores. "A quien se atreva a criticarles se le dice que es un golpista, nos dicen que nos callemos" ha explicado en alusión a las palabras que la portavoz del Gobierno en funciones tuvo para José María Aznar cuando llamó a la movilización de los ciudadanos.