Salvador Illa no ha hablado nunca con Carles Puigdemont. Tampoco tiene previsto a fecha de hoy reunirse con el 'expresident' en el marco de las negociaciones de la investidura. Así lo ha asegurado el líder del PSC en una entrevista en el programa 'Cafè d'Idees' de Ràdio 4, en el que ha puntualizado que sí que habla con los dirigentes de Junts en Catalunya. "Tenemos que ser prudentes", ha insistido sobre las interlocuciones que se llevan a cabo para que prospere un acuerdo.

Bajo su juicio, son los posconvergentes los que deben definir quién es su interlocutor y, aunque haya asegurado que no tiene previsto un encuentro con Puigdemont en Bruselas, tampoco ha concretado si alguien en nombre del PSC lo hará. En todo caso ha defendido exprimir las posibilidades de pacto con los independentistas, una entente para la que ha pedido que "todo el mundo haga esfuerzos".

"Trabajos sin fotos pero con hechos"

"El PSC es más de hacer que de hablar", ha insistido. Preguntado directamente sobre si la amnistía estaría dentro del marco de la Constitución ha respondido que hay "opiniones diversas al respecto" y que, en todo caso, la prioridad de los socialistas será seguir fomentando la "convivencia". Ha recordado también los gestos que ha hecho su partido cediendo diputados y senadores para que Junts tenga grupo propio en el Congreso y en el Senado. "Trabajamos sin fotos pero con hechos", ha reivindicado.

Más allá de la "cortesía parlamentaria" demostrada, Illa ha abogado también por un reconocimiento de la "pluralidad" del Estado, que es lo que considera que los ciudadanos pidieron en las urnas en las generales. Eso pasa, ha hecho hincapié, en poner el acento en "lo que une", un mensaje que ha extrapolado también a su relación con el Govern en un curso político que arrancará marcado por el debate de política general y también por la negociación de presupuestos, que se cruzará con las de la investidura.

Dispuestos a aprobar los presupuestos de 2024

Aunque no le acaba de "gustar" la acción del Govern de Aragonès, ha asegurado, su prioridad no va a ser "entorpecer". Es por eso que ha vuelto a manifestar la "voluntad" del PSC de aprobar los presupuestos de 2024: "No iremos a molestar sino a ayudar". De hecho, tratando de contemporizar a sabiendas de la necesidad que tiene Sánchez del apoyo de los independentistas, ha asegurado que Rodalies, infraestructura de la que ERC pide el traspaso de la gestión, es "clave" en la colaboración entre la Moncloa y la Generalitat