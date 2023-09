El PSOE de Pedro Sánchez se defiende. Diputados socialistas no tardaron en reaccionar este jueves en el Congreso a los durísimos reproches de Felipe González y Alfonso Guerra este miércoles durante la presentación del libro del exvicepresidente del Gobierno en Madrid en el que llamaron "disidente" al presidente en funciones por los cambios de opinión que le llevan a abrirse a una amnistía ahora cuando hace solo dos meses decía que era imposible.

El secretario de Organización, Santos Cerdán, evitó titubeos tildándolos a ambos de "desleales" por no respetar las resoluciones aprobadas por mayoría en los congresos del partido. En los pasillos de la Cámara Baja, el 'numero tres' del PSOE se refirió a las declaraciones de Guerra, secundadas también por González en el Ateneo de Madrid: "Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no?. Yo creo que en 2016 hubo una decisión de los militantes, que fue refrendada en el 39º y el 40º Congreso del PSOE, y esa es la voluntad y la palabra del Partido Socialista". Santos Cerdán aseguró que su formación "respeta" a los exdirigentes, "pero no es la decisión del Partido Socialista, y no como antes, sino como ahora, los militantes pueden elegir". Con esa frase también quiso dejar claro que los militantes socialistas serán consultados con lo que se acuerde para la futura investidura de Sánchez y podrán pronunciarse.

Este miércoles, en su comparecencia desde Nueva York donde asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sánchez aseguró que "las conversaciones son discretas, pero los acuerdos públicos" y también confirmó que una vez fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo y reciba el encargo del Rey "hablará con total franqueza" a los españoles.

El número tres del PSOE no fue el único que cargó duramente contra los exdirigentes. También el exministro José Luis Ábalos pidió a González y Guerra "respetarse a sí mismos" y que sean igual de leales de lo que reclamaron ellos en su momento con otros.