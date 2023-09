El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado hoy, con los votos del PP y Vox, instar al Govern balear a que modifique la ley para volver a permitir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros. Del mismo modo, también ha salido adelante una proposición del partido de extrema derecha para derogar el acuerdo aprobado en un pleno de julio de 2015 que declaraba Palma como municipio antitaurino. Finalmente, no se ha votado el punto en el que se solicitaba la declaración de Palma como "ciudad taurina" porque Vox lo ha retirado de su proposición a petición del PP.

El Govern balear aprobó en 2017 una ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales que veta el acceso a las plazas de toros a los menores de 18 años. El Ayuntamiento solicitará ahora su modificación y previsiblemente tendrá éxito porque uno de los puntos del acuerdo de Govern que firmaron PP y Vox para hacer presidenta a Marga Prohens recogía precisamente la modificación de esa normativa.

Los votos del PP también han valido para aprobar otra proposición de Vox en la que solicita "declarar los espectáculos taurinos que desde hace siglos se celebran en nuestra ciudad como parte integrada del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Palma, tomando todas las medidas legales para defender la integridad y el respeto a la tauromaquia ya que es un hecho social, histórico y jurídico de todos los ciudadanos".

"La gente tiene derecho a disfrutar de un arte propio que además es Patrimonio de la Humanidad. Los que acuden a las corridas están en su derecho e hacerlo. Y nadie acude a los toros para ver cómo se desangra un animal. Igual que las personas que en Mallorca va a unas 'matances’ no van a ver cómo se desangra un cerdo, ni se les llama ‘asesinos’. Defendemos la cultura de la tauromaquia", ha defendido el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, durante el pleno.

"Apesta a maltrato, tortura y sangre"

La izquierda formada por PSOE, Més per Palma y Podemos ha votado en cotra. "Son propuestas casposas, PP y Vox han mostrado naftalina por un tubo. Apesta a maltrato, tortura y sangre. Las ‘matances’ están reguladas, el toreo no. Y además es un espectaculo al que no va nadie", ha criticado la portavoz de Més, Neus Truyol.

"Es una barbaridad y otra obsesión de la ultraderecha", ha lamentado el regidor socialista Xisco Dalmau.

Antes de la votación Guillem Amengual, presidente de Progreso en Verde, ha intervenido ante el pleno para criticar la propuesta de Vox. "Quieren volver a un Palma en blanco y negro que permita la entrada de niños a las plazas de toros. Dirán que tauromaquia es cultura, pero no lo es. La cultura es la creación de algo, no destrucción. Les recuerdo que la campaña Malorca sense Sang consiguió en su día más de 300.000 firmas que pedían el fin de la tauromaquia en Baleares. La sociedad dijo 'basta'", ha advertido Amengual.

Junto a él un activista sostenía un cartel que rezaba "PP y Vox, tortura, sangre y muerte son vuestra cultura".