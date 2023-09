A escasos días de que Pedro Sánchez reciba el encargo del Rey para intentar su investidura, el PSOE y el PSC han querido dejar claro este jueves a ERC y Junts su rechazo a una votación sobre la independencia de Catalunya. Republicanos y posconvergentes, tras horas de reproches cruzados, han pactado en el Parlament, dentro del debate de política general, un texto en el que condicionan su apoyo al presidente en funciones a que se comprometa "a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum". La propuesta prosperará, puesto que la CUP ya ha aclarado que no votará en contra, pero los socialistas han querido dejar claro que por ahí no pasarán.

"El diálogo ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Catalunya y en el resto de España. Por ese camino, no hay avance posible", han espetado los socialistas. En un primer momento, habían minimizado la trascendencia de estas iniciativas que se votarán este viernes porque no tienen efectos jurídicos, aunque sí valor político.

Pero finalmente, y en vistas a un acuerdo de los independentistas que ha llegado en tiempo de descuento y que supone un endurecimiento de las condiciones a Sánchez, han emitido un comunicado conjunto a última hora de la tarde en el que defienden el "diálogo" dentro de la Constitución como "la única forma de garantizar el progreso y la convivencia". Justo en la misma línea a la que se ha ceñido Salvador Illa a la hora de plantear sus propuestas en el Parlament.

Dar un toque sin romper la baraja

La respuesta busca dar un toque a los independentistas y manifestar su malestar, aunque con guante de seda para no romper la baraja. El acuerdo, reconocen, es complejo e implica "discreción" y andar con pies de plomo. Un referéndum, consideran en el comunicado, supondría volver al "peor pasado", en alusión, aunque sin mencionarlo, al 1-O, cuyo sexto aniversario se conmemorará el domingo con un discurso de Carles Puigdemont.

ERC, Junts y la CUP también han acordado otra resolución en defensa de una ley de amnistía que se aprobará con el apoyo de los Comuns, pero el texto del PSOE y el PSC no hace referencia ninguna a esta medida, que lleva más de un mes negociándose. De hecho, los socialistas catalanes han querido dejar claro este jueves que votarán en contra tanto de las propuestas que defienden la amnistía que han impulsado los independentistas como las de rechazo que han registrado PP, Ciutadans y Vox.

Los socialistas se escudan en que del resultado de las últimas elecciones generales se desprende que "la sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia" iniciada la pasada legislatura. De hecho, en la votación en la que coincidirán todos los actores clave para la investidura de Sánchez será en la de rechazo a un gobierno de PP y de Vox, impulsada por En Comú Podem.