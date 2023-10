Las negociaciones entre ERC y el PSOE se agriaron la semana pasada con la aprobación en el Parlament de la resolución que exige a Pedro Sánchez avances con el referéndum -y no solo la amnistía- si quiere ser investido. Pese al malestar que ha generado en los socialistas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha mantenido este lunes la presión en el mismo sentido: "No queremos investir Pedro Sánchez solo con una ley de amnistía". En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', ha insistido en que hay que abordar también la cuestión del referéndum.

¿Cómo abordarla? Rovira ha dado alguna pista más de lo que había hecho hasta ahora su partido. Según ella, el PSOE "como mínimo tendría que asumir lo mismo que en 2019". Fue entonces cuando ERC y los socialistas pactaron una mesa de diálogo para abordar el conflicto político y en la que no estaba vetado ningún tema, tampoco el referéndum. Allí también establecieron que cualquier eventual pacto se tendría que someter a consulta de los catalanes. Así, Rovira no ha querido llamarle explícitamente mesa de diálogo porque "se la ha ridiculizado mucho", pero sí que ha considerado que el esquema tiene que ser el mismo: "Tenemos que poder hablar en una mesa de negociación como se vota en Catalunya".

Las relaciones entre el PSOE y los republicanos no pasan por el mejor momento y también ha quedado claro en esta entrevista. Rovira ha dicho que su partido está preparado para escuchar "toda la semana" que "ERC no es razonable y que tiene caprichos", pero ha avisado de que no por eso cambiaran de posición con el referéndum. "Que diga que hacemos pataletas no nos afecta. Que filtren a los medios, que no nos afecta", ha zanjado.

Tampoco han sentado bien en ERC las palabras del líder del PSC, Salvador Illa, en las que advirtió que se volverá a elecciones si Junts y ERC no retiran el referéndum de la negociación. Para Rovira es una petición razonable que no tendría que incomodar a nadie, tampoco al socialismo. "Lo que estamos pidiendo es muy razonable, muy socialdemócrata y muy socialista", ha dicho. Tan convencida está que las peticiones de ERC -amnistía, referéndum, traspaso de Rodalies y mejor financiación- son realistas que se ha declarado "más socialista que Salvador Illa".

Relaciones con Puigdemont y Asens

Si las relaciones con el PSOE no pasan por su mejor momento, tampoco parece que sean mucho mejores las que mantiene con los otros actores de la negociación, Junts y Sumar. Rovira no ha querido responder cuanto tiempo hace que no habla con el expresidente Carles Puigdemont para no hacerle un "flaco favor" a la negociación. Además, ha criticado abiertamente a Jaume Asens -uno de los interlocutores de Sumar- considerando que no está ejerciendo un papel positivo: "Esperaba que nos ayudara".

Para no alimentar el relato de que con la amnistía algunos líderes políticos independentistas estarían buscando salidas personales a su situación, Rovira no ha querido hablar de si se ve regresando de Suiza a Cataluña en tres meses. "Vivo el día a día", ha expuesto, añadiendo que si no ha vuelto es porque hay una causa abierta en la Audiencia Nacional sobre el Tsunami Democrático que teme que la podría mandar a prisión. Al margen de la amnistía y el referéndum, también ha recordado que hay dos condiciones para la investidura de Sánchez de las que poco se habla pero también son decisivas para ERC: el traspaso integral de Rodalies y atajar el déficit fiscal.