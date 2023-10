No hubo sorpresas. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha rechazado -por siete votos frente a cuatro- los recursos de Vox y del PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impide a este órgano, en funciones desde hace casi cinco años, realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

El voto mayoritario de los magistrados de este sector ha avalado la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer -- a la que había correspondido el recurso presentado por Vox--al estimar que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces, puesto que únicamente determina de modo explícito la duranción por cinco años del mandato de sus vocales.

El texto incluye un reproche a la situación de bloqueo que sufre el órgano al apuntar que lo que la Constitución no prevé, en ningún caso, "es una prórroga indeterminada o indefinida de dicho mandato». Han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel, han informado fuentes del tribunal.

Este asunto, que ha sido tratado en un peno de carácter monográfico, dio lugar a dos propuestas contradictorias, ya que a la ponencia de Balaguer se enfrentaba un texto tsuscrito por el magistrado conservador César Tolosa en relación con el recurso del PP que llegaba a apuntar que la división de poderes queda afectada por la reforma impulsada en marzo de 2021 por el PSOE y Podemos, que es la que mantiene una situación inédita con un total de 83 vacantes en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Tribunal Supremo.

La ponencia de Tolosa no ha recibido el apoyo de la mayoría, por lo que ésta se ha retirado y el presidente ha asignado una nueva a Balaguer, que la elaborará en el mismo sentido que la de Vox y será de nuevo sometida a votación.

Razones de los recurrentes

Vox y PP tachan de inconstitucional la modificación efectuada, si bien todos los actores implicados reconocen que reforma estuvo dirigida a forzar al PP a renovar de una vez un órgano de mayoría conservadora pensando que si no podía hacer designaciones, a los de Núñez Feijóo ya no les interesaría mantener la situación. Sin embargo, el veto no sirvió para desbloquear el desencuentro político y ha causado un problema añadido: una situación de falta de magistrados que el actual presidente en funciones del Tribunal Supremo ha calificado de "panorama desolador".