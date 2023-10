Pedro Sánchez y Yolanda Díaz confirman su disposición a reeditar la coalición y se emplazan a alcanzar un acuerdo sobre el programa de Gobierno antes de finales de octubre. Los dirigentes se han reunido este miércoles en el Congreso de los Diputados, en el primer encuentro después de que el rey encargara este martes a Sánchez la búsqueda de apoyos para su candidatura. La reunión, que se ha prolongado durante una hora y cuarto, ha servido para manifestar la voluntad común de investir a Sánchez, pero también para ratificar las "importantes diferencias" en cuestiones sociales.

"Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han acordado en la reunión de hoy continuar e intensificar las negociaciones para tener un acuerdo en el mes de octubre", ha asegurado tras la reunión Nacho Álvarez, coordinador de las negociaciones por parte de Sumar. El también secretario de Estado de Derechos Sociales ha defendido que las conversaciones de las últimas semanas han permitido "avanzar en una agenda territorial necesaria", pero ha advertido que todavía están pendientes cuestiones de ámbito más social. Preguntado por si se había abordado la amnistía en el encuentro, Álvarez ha señalado "no es ahí donde hay discrepancias" entre PSOE y Sumar, mientras sí que hay "trabajo por hacer en materia laboral".

"No puede ser que el próximo acuerdo haga que el Gobieron vaya al ralentí de lo que ya se ha hecho"; ha censurado, insistiendo en que hace falta un "acuerdo ambicioso". En este sentido, ha señalado que existen "diferencias importantes" en cuestoines como la reducción de la jornada laboral, la retribución de los permisos por conciliación, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que encarezca el coste del despido o medidas en materia de vivienda.

Pese a estas peticiones, Álvarez ha destacado que por parte de Sumar "el único escenario que vemos es un acuerdo entre ambas partes", pero ha redundado en la idea de que "no cualquier acuerdo vale". El dirigente ha estado presente en el encuentro, que ha revestido un carácter "constructivo" y donde Sánchez y Yolanda Díaz han vuelto a hacer gala de su "sintonía", señalan fuentes de Sumar. A su llegada a la reunión, la vicepresienta en funciones no ha dudado en saludar cariñosamente al líder socialista y candidato a la investidura, pese a que este mismo lunes le había adveritdo de que sus votos no estaban asegurados.

Sumar y PSOE funcionaron como un tándem político durante la campaña electoral de las generales y han centrado su discurso en garantizar la continuidad del Gobierno de coalición progresista. Una voluntad exhibida en numerosas ocasiones por Yolanda Díaz, que acudió a las urnas con ese compromiso y que sin embargo en las últimas horas ha tratado de escenificar un golpe sobre la mesa para endurecer su postura en la negociación.

"A día de hoy no hay acuerdo. Estamos lejos del Gobierno progresista", defendió Díaz tras acudir a la ronda de consultas del rey el pasado lunes. "No nos conformamos con lo que hemos hecho estos cuatro años. Necesitamos avanzar en derechos", defendió, al tiempo en que reclamó ambición a los socialistas. Una petición que hoy ha reiterado el responsable de la negociación.