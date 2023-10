Las plataformas de contenidos audiovisuales suelen hacer ofertas de suscripción gratuita durante algunos meses que permiten al usuario probar el servicio, aunque si uno no está satisfecho debe andar con ojo para no empezar a pagar en un momento determinado por lo que no se quiere.

Es lo que le ocurrió a una usuaria española de Amazon Audible, el servicio de audiolibros y podcast del gigante del comercio electrónico disponible en nuestro país. La mujer denunció a Protección de Datos el ofrecimiento continuo del servicio mediante publicidad remitida a su correo electrónico pese a haber solicitado el borrado de su información personal de los registros de la compañía. Anteriormente, había sido objeto de cargos una vez se dio de baja del servicio. En una resolución hecha pública el pasado 22 de septiembre la Agencia impone a la compañía que sirve este servicio en nuestro país una sanción de 2.000 euros, que quedan en 1.200 si se realiza el pago de forma voluntaria. A juicio de Protección de Datos, la compañía ha vulnerado un precepto concreto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico que prohíbe expresamente "el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de éstas". Continuas ofertas En este caso concreto, la usuaria se había dirigido por correo electrónico a la compañía en junio de 2022 para ejercer su derecho a la supresión de datos, un requerimiento que fue contestado de forma afirmativa. Pese a ello,en los meses de agosto y septiembre recibió e-mails publicitarios para que se suscribiera en los servicios de Audible. Se da la circunstancia de que meses antes, en enero de ese mismo año, la reclamante había dado de baja su suscripción en Audible y pese a ello había seguido recibiendo cargos en su cuenta corriente. "Como saben, los datos bancarios son datos de carácter personal. Si no me devuelven las cantidades indebidamente cobradas y continúan cargando recibos en mi cuenta sin mi consentimiento y, por tanto, tratando mis datos de carácter personal, recibirán la correspondiente demanda en los juzgados así como en la Agencia Española de protección de datos" les advirtió ya en dicha ocasión. Desde Amazon dieron cuenta del aviso y le reembolsarón el dinero, pero tras el verano volvieron a repetirse los mails publicitarios: "¡Escucha todo lo que quieras durante 90 días! Prueba gratis de 90días. Pausa o cancela en cualquier momento. Empieza a ahorrar. Prueba Audible gratis durante 90 días Y después solo 9,99€/mes. Cancela en cualquier momento". Desde la compañía se trató de derivar la responabilidad fuera de España, concretamente a la “Berliner Beauftragte für Datenschutz und informatinsfreíheit", en la medida en que el establecimiento principal de Audible se sitúa en Berlín. La Agencia Española, sin embargo, considera que es la competente para sancionar y tras analizar el caso impuso una multa de 2.000 euros por infracción leve a la entidad denunciada.