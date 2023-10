La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a movilizar a todo su gobierno regional para la manifestación en contra de la amnistía en Barcelona de este domingo, a la que también asistirá Alberto Núñez Feijóo. Todos los consejeros de Madrid acudirán con ella a esta marcha organizada por Societat Civil Catalana. Solo uno, Carlos Novillo, responsable del departamento de Medioambiente, Agricultura e Interior, se quedará en Madrid. "De guardia" por si pasa cualquier cosa, reconocen fuentes de la Comunidad, aunque llevan días diciendo que todos acuden a título personal.

Ayuso lleva semanas intentando movilizar a los ciudadanos para que acudan a esta manifestación. Ella misma anunció que lo haría tras las declaraciones de José María Aznar a mediados de septiembre y desde entonces ha hecho lo posible por convencer a propios y ajenos para que asistan y se visibilice el rechazo ciudadano a las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas. Sin embargo, fuentes de su partido reconocen que esta marcha, cuyo lema es "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación", puede no tener la misma fuerza que en ediciones anteriores toda vez que el PSC, que moviliza a mucha gente en Cataluña, no participa en esta ocasión.

La consigna es clara. Ha habido consejeros del gobierno regional que durante esta semana alegaban razones familiares o personales para no confirmar aún su asistencia a la manifestación, mostrando dudas sobre si podrían asistir o no. Pero este viernes todos tienen ya claro dónde estarán el domingo, algunos acudirán mañana sábado y otros directamente el domingo en un viaje de ida y vuelta en el día.

Por la libertad de Cataluña y de España entera, este 8 de octubre estaremos en Barcelona: en casa. pic.twitter.com/OEhsAlIIBl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 5 de octubre de 2023

Fuentes del PP de Madrid, cuya dirección acudirá también a la marcha de Barcelona, señalan que su esfuerzo por movilizar a las bases de Madrid ha sido más limitado que para el acto del domingo 24 de septiembre en Madrid, en el que Alberto Núñez Feijóo compartió escenario con los expresidentes Aznar y Mariano Rajoy. Cerca de 60.000 personas asistieron a la plaza de Felipe II según los organizadores, 30.000 según la Delegación de Gobierno, y gran parte de ellos eran madrileños aunque el PP llevó gente de otros lugares de España para que se viera que aquello era una manifestación nacional. En esta ocasión, para este domingo, en el PP de Madrid explican que hay sedes que se han organizado por su cuenta para ir pero reconocen que la dirección del partido tiene controlados alrededor de 600 personas.

Desde la sede de la Asamblea de Madrid y en distintos actos públicos, la propia Ayuso y sus compañeros de escaño han pedido abiertamente que la ciudadanía apoye la marcha, y este jueves la presidenta lanzó un vídeo a través de su cuenta de Twitter animando a esa movilización. "Por la libertad de Cataluña y de España entera, este 8 de octubre estaremos en Barcelona: en casa", decía el mensaje escrito mientras en el vídeo de minuto y medio Ayuso va desgranando las razones por las que considera que es necesario estar allí mostrando el rechazo a una eventual amnistía.