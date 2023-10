Sara Álvarez Rouco (Gijón, 1965) defiende que Carmen Moriyón es una "alcaldesa ilegítima" tras expulsar a Vox del gobierno local y garantiza la unidad de su grupo municipal. La ya exconcejala de Festejos y diputada en la Junta General califica a Foro de partido "bronco y hostil".

¿Todavía no ha hablado con nadie de Foro?

Nada. No nos llamaron.

¿Y con el PP?

Me llamó Pablo González, el miércoles por la noche, para saber nuestra visión, pero nada más.

Dijo sentirse "utilizada" y dio a entender "ilegitimidad".

Moriyón es una Alcaldesa ilegítima. Rompió el acuerdo de gobierno. Traicionó la voluntad de la mayoría de los gijoneses. Lo único que deseaba era nuestro voto para ser investida.

¿Qué le ha transmitido su compañero Oliver Suárez? ¿El grupo municipal sigue unido a pesar de lo que ha pasado?

Por supuesto. Seguiremos igual. Yo no sé de dónde salen estos comentarios.

¿Se refiere a la posibilidad de que haya un tránsfuga?

Sí. La verdad es que me llamó la atención. Y a él también.

¿Va a seguir compatibilizando la portavocía en el Ayuntamiento y la Junta?

Vamos a seguir así.

¿Ha hablado con la dirección nacional de su partido?

Sí, pero en ningún momento en Madrid nos han marcado líneas, como dice Moriyón. En todo momento estuvieron informados, pero ya está. La Alcaldesa tiene una visión corta, está condenada a moverse en el ámbito local.

¿Cree que el encontronazo definitivo fueron las ordenanzas fiscales?

Sí. La razón no es el Festival de Cine. Y ella lo sabe. Hablamos de las ordenanzas con la concejala de Hacienda. Foro quería subir impuestos, Foro expulsó a Vox porque Vox dijo "no". Está aceptando las imposiciones de las izquierdas.

¿Lo que planteó del FICX lo habló antes con el director del festival y con sus socios?

Claro. Con el director y con el interlocutor de la Alcaldesa, Jesús Martínez Salvador. Lo sabían. En esta edición no iba a haber diferencias prácticamente. Nosotros no íbamos a imponer nada, íbamos a dialogar y se nos cerraron todas las puertas. Rompió el pacto por razones ajenas.

¿A qué se refiere?

Nos utilizó. Las reuniones eran para hablar de un acuerdo programático que ella nunca quiso firmar. Igualdad, el IBI, las empresas municipales... No hubo ni un minuto para hablar con Vox.

Si un partido de izquierdas crease para el FIXC un premio "apoyado en los valores que estimamos", ¿no lo tildaría de ideológico o sectario?

En primer lugar, nosotros no quisimos quitar nada. Lo que está y lo que estaba iba a estar. Lo que está no vamos a decir que no es sectario, porque lo es totalmente. Y la gente lo sabe. Queríamos conciliar un arte especializado y para todos contando con especialistas técnicos.

La Alcaldesa les acusa de paralizar el funcionamiento del Ayuntamiento.

¿Cómo vamos a paralizar nosotros el funcionamiento? Si es que no pudimos hacer nada. Es otra falsedad.

¿Cree que ya estaban sentenciados incluso antes de la polémica por las actuaciones en asturiano?

La decisión ya estaba tomada cuando se firmó el acuerdo de gobierno. Lo tenemos claro. Ella firmó con Vox, no firmó con un Foro pequeñito.

¿Cambiaría alguna decisión de estos tres meses?

Ninguna. En Festejos, lo hicimos lo mejor que pudimos, pero las programaciones se cierran a seis meses vista. Por algo que empezamos a hacer, nos cortaron la cabeza. Que no engañe a nadie, lo único que le importa a Moriyón es Carmen Moriyón. Ni Foro.

¿Por qué no denunció antes la falta de material para las enmiendas de la ordenanza de Igualdad que ahora esgrime?

Somos más leales que ellos. Me quejé a Carmen Moriyón directamente.

¿Los nombramientos para los consejos de administración han sido clave en esta ruptura?

Foro sabía que yo no podía ser miembro del consejo de Divertia por mi incompatibilidad como diputada en exclusiva en la Junta. Cuando se lo comuniqué a Martínez Salvador, me pidió que me asegurase bien porque en el mandato anterior ocurrió lo mismo en Gijón al Norte con el ahora senador por el PP Pablo González. Es falso que se hayan enterado por un informe de los letrados de la Junta. La responsabilidad es de Foro porque le pedí el voto de apoyo para un cambio normativo a su diputado Adrián Pumares y me lo negó.

¿Y en Gijón al Norte? También quiso estar.

Nunca se dirigió a nosotros para informarnos de la urgencia de este puesto. Si se trata de montar un relato para justificar el incumplimiento del pacto que firmó con nosotros en Gijón, debe hacer afirmaciones demostrables.

¿El gobierno local puede contar con Vox para alcanzar acuerdos en adelante?

Vamos a hacer una oposición fuerte, una oposición feroz. Ahora, no vamos a ser como ellos. Como en la Junta General, votaremos a favor de lo que consideremos bueno para los gijoneses. Me da igual que la presente Izquierda Unida, Podemos, el Partido Socialista, Foro o el PP.

Por ejemplo, unos presupuestos.

Por supuesto. Ahora, mentiras, juegos políticos y maniobras sucias, no. Que no cuenten con Vox.

Pues la Alcaldesa descarta negociarlos con ustedes...

Foro se ha destapado como un partido bronco y hostil. Si lo que quieren es perjudicar a los gijoneses, van bien encaminados. Debería dimitir porque es una Alcaldesa ilegítima.

¿Apoyaría una moción de censura? Incluso contando con el PSOE.

No es momento para pensar en ello. Ahora estamos en otros temas, muy preocupantes para Gijón.

¿Cree que Foro se apoyará en la izquierda?

Retoma el camino del autoritarismo y las piruetas políticas. Demuestra que no es de fiar.

Rodrigo Cuevas tuiteó "rectificar es de sabias".

No lo leí. Pues que se apoyen mutuamente. Rodrigo Cuevas tiene libertad para pensar lo que quiera. Nosotros eso lo respetamos. Ellos, no.