“No habrá cheque en blanco al PSOE”, sostiene Marta Lois (Vigo, 1969), persona de la máxima confianza de Yolanda Díaz, en su primera entrevista en prensa escrita desde que asumió la portavocía de Sumar, el pasado mes de agosto. Un cargo que podría abandonar pronto si aciertan las quinielas que la sitúan como candidata a la Xunta en las próximas elecciones gallegas.

¿Se puede dar por hecho que va a haber ley de amnistía?

Desde Sumar apostamos por hablar sin complejos de un punto de llegada a una ley de amnistía. El martes presentaremos el dictamen de un grupo de personas expertas en el ámbito jurídico sobre el encaje constitucional que tendría esa ley. Hay que hablar sin tabúes de la necesidad de soluciones políticas para Cataluña. Los conflictos políticos necesitan soluciones políticas. En la legislatura anterior se aprobaron indultos que inicialmente suscitaron polémica, pero que tuvieron efectos positivos. Países como Reino Unido, Francia o Portugal han adoptado medidas de este tipo y creo que la sociedad está madura para entender que hay que hacer política para la convivencia. Estoy convencida de que sí habrá ley de amnistía.

Si hay ley de amnistía, ¿habrá por tanto gobierno de coalición de PSOE y Sumar?

Desde el 23 de julio estamos trabajando para que haya un gobierno de coalición y estamos convencidas de que así será. Pero es imprescindible que el PSOE entienda que Sumar tiene 31 diputados que no le van a dar un cheque un blanco. Para que tenga nuestro apoyo tiene que haber una agenda social potente y en este momento el Partido Socialista no la tiene sobre la mesa.

De momento al PSOE le cuesta, incluso, hablar abiertamente de la amnistía...

Yo creo que Sumar es una fuerza política pionera que ha abierto camino en muchos campos, en las políticas útiles y en los derechos, y creo que al PSOE le estamos abriendo camino para que salga de esta perspectiva esquiva respecto a la amnistía.

¿Cree que la sociedad española entenderá esa posible amnistía para los implicados en el ‘procès’?

El próximo martes explicaremos en qué consiste la amnistía y cuáles son las condiciones para llevar a cabo una medida que es muy excepcional para un momento político muy concreto. Estoy convencida de que devolverá la convivencia y el diálogo a Cataluña. Y estoy segura, y Yolanda Díaz también, de que, si se explica bien, las españolas y los españoles la entenderán.

¿Apoyarían también un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña?

El marco de la negociación en el que nos movemos en estos momentos es el de la amnistía. El tema del referéndum no toca ahora.

En todo caso, ¿cómo se explica que PSOE y Sumar estén lejos de un acuerdo, después de que en campaña diesen por hecho el gobierno de coalición?

Nosotras somos una fuerza política seria...

¿El PSOE no?

Si se fija en la campaña que ha hecho el PSOE, en cuales son los méritos que ha vendido el Partido Socialista de estos últimos cuatro años, la gran mayoría tienen que ver con Sumar: la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la mejora de los aspectos sociales... Sumar es muchísimo más ambiciosa que el PSOE. En esta negociación para un gobierno progresista apostamos por temas como la reducción de la jornada laboral, una ley de cuidados, poner coto a la subida de precios con los grandes márgenes empresariales. Y el PSOE no está empujando por esa agenda social. Tienen que entender que los 31 diputados y diputadas de Sumar no le darán un cheque en blanco para que sigamos manteniendo lo que hay.

¿Qué papel está jugando Podemos en estas negociaciones? Es chocante que digan que Sumar no los representa...

Sumar es una fuerza política conformada por seis formaciones y en el 99% de los asuntos de tipo político hay una coincidencia. A veces también hay pequeñas discrepancias. La negociación que está llevando Sumar también recoge las demandas de Podemos.

No recogen una demanda fundamental de Podemos: que Irene Montero sea ministra de Igualdad...

Lo primero que hay que negociar es un contenido programático. Después vendrá la fase de los ministerios, la estructura y las personas.

Para Podemos es irrenunciable que Montero sea ministra...

Respeto los posicionamientos políticos de las diferentes fuerzas que componen Sumar, pero no es el momento de hablar de personas ni de ministerios. Nos hemos presentado a unas elecciones para defender políticas que mejoren la vida de las personas. Eso es lo prioritario.

También han dicho que los cinco diputados de Podemos harán sufrir al gobierno en cada votación si no están representados en el gobierno de coalición. ¿Van a atender esta exigencia?

En términos de posiciones políticas, las diferencias son muy pequeñas. Yo estoy convencida de que trabajaremos de forma coordinada y de que Sumar será la referencia del espacio político plurinacional que necesita este país.

Podemos ha sido muy crítico con usted por su intervención en la investidura de Núñez Feijóo. Dicen que no estaba preparada y que se identificaron más con la intervención del socialista Óscar Puente. ¿Esas cosas no duelen?

Yo tengo una responsabilidad grande, de la que me siento orgullosa, que es ser la portavoz del grupo de Sumar. Tengo una trayectoria. No he llegado al Congreso de los Diputados sin tener en mi haber experiencia de gobierno e institucional, como portavoz del Gobierno local de Santiago entre 2015 y 2019 y después como portavoz de la oposición. Tengo muchos años de trabajo profesional. Y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible. Creo que ese tipo de valoraciones están fuera de lugar.

"Solo con Sumar Galicia en el espacio progresista habrá cambio en la Xunta"

¿Alguien de Podemos se ha disculpado con usted por esas críticas?

Tengo una gran responsabilidad y estoy intentando hacerlo lo mejor posible. No me gusta alimentar este tipo de ruido. Yo a esto prefiero quitarle importancia.

No hay fecha para las elecciones autonómicas, pero ya estamos en precampaña, con Alfonso Rueda de invitado esta semana en uno de los programas más vistos de TVG y Ana Pontón presentando biografía... Y, mientras tanto, el PSOE y Sumar sin candidatos...

Llevamos casi catorce años de parálisis en el Gobierno de la Xunta. Ha habido un cambio de caras, ahora con Rueda, que, efectivamente, ya está de precampaña, pero los gallegos y gallegas tienen que preguntarse si Galicia necesita un nuevo Gobierno progresista. Y ahí Sumar tiene un potencial enorme para ser un pegamento, un elemento cohesionador, que permita dejar atrás esta etapa. Sumar va a ensanchar el electorado progresista. En las elecciones generales mucha gente nos decía que volvía a tener ilusión por votar. Nuestra intención es seguir haciendo políticas como las que ha liderado Yolanda Díaz en el conjunto del Estado, que han sido beneficiosas para muchas personas.

¿Daría más juego Yolanda Díaz que Alfonso Rueda en el programa Land Rober al que fue el presidente gallego?

Yo a Yolanda la veo siempre sensata, natural y muy en sintonía con la gente. Lo que sé es que, cuando Yolanda viene a Galicia o cuando va a cualquier otro sitio, hay muchísima gente que le dice que se siente muy orgullosa de las políticas que hace. Lo de salir en un programa u otro es precampaña.

Pero Yolanda Díaz no será la aspirante a la Xunta. Si el PP adelanta las autonómicas, los van a pillar a ustedes sin candidato...

Venimos de unas elecciones generales y de un proceso de escucha anterior en el que ya se han abordado muchas cuestiones trascendentales para Galicia. Y ahora estamos en un proceso en el que volvemos a retomar todos esos debates con agentes y sectores estratégicos con vistas a elaborar un programa. Este mes haremos un evento en Galicia en el que habrá mesas de diálogo para pensar el futuro de este país. Sumar Galicia vino para quedarse.

Me dirá que está centrada en su labor como portavoz de Sumar, pero suena usted como posible candidata a la Xunta...

La gente que me conoce sabe que me gusta que todo vaya en el orden adecuado. Ahora estamos en el proceso del debate programático. Cuando toque hablar de candidato o candidata, que será en una fase posterior, yo estoy muy ligada, como también lo está Verónica (Martínez Barbero, diputada de Sumar por Pontevedra) a trabajar desde Sumar Galicia y en ese sentido solo puedo decir que voy a trabajar para seguir siendo útil, en el lugar que tenga que ocupar.

Entonces, no descarta ser candidata a la Xunta...

Desde la prudencia le digo que mi trabajo ahora mismo está en la portavocía de Sumar en el Congreso, pero mis prioridades también pasan por trabajar bien y mucho en Sumar Galicia. En el rol que se me quiera otorgar yo estaré.

¿El rol que le otorgue Yolanda Díaz o el que le otorguen unas primarias?

Estamos en el proceso de construcción del espacio político y será ahí donde se hable de esto.

Entonces, ¿no se sabe aún si el candidato de Sumar saldrá de unas primarias?

Estamos en un proceso de construcción de cuáles son los temas centrales con los que vamos a hacer esta campaña. Y, al mismo tiempo, estamos en un proceso organizativo en el que se van a valorar las personas y las listas.

En Podemos Galicia también defienden las primarias...

Paso a paso. En los próximos días tendremos un primer encuentro en el que hablaremos de lo que les importa a los gallegos y gallegas. Estamos convencidas de que Sumar Galicia tiene un potencial extraordinario para movilizar el voto progresista. Y de que solo con Sumar Galicia dentro del espacio progresista es posible un cambio de gobierno.

Otro nombre que ha aparecido en las quinielas es el de la exconselleira Teresa Táboas. ¿Le parece una buena candidata?

Teresa Táboas tiene una trayectoria extraordinaria como arquitecta y de responsabilidades en la política en el ámbito de la vivienda que es referente. Desde ese punto de vista creo que es un perfil interesante, pero no es el momento de hablar de candidatos ni candidatas.Permítame el juego de palabras, una fuerza más de izquierdas en Galicia ¿no puede acabar restando en lugar de sumar? Hay como un ruxe ruxe en ese sentido y yo creo que es justamente al contrario. Somos palanca ilusionante y podemos ensanchar el electorado progresista en Galicia. Hay muchos gallegos que quizás en el pasado no se sintieron identificados con las fuerzas existentes y se quedaron en casa. Estoy convencida de que, para acabar con los 14 años de parálisis del Gobierno del PP, Sumar no resta. Sumar suma y multiplica.

¿Cree entonces que el tripartito es posible?

La de un tripartito es una de las opciones que este país necesita, sí.