El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este mediodía en la cita anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) que se está celebrando en Bilbao. El dirigente conservador ha hecho un diagnóstico en gris oscuro de la economía española pese a que las empresas reunidas en ese foro han mejorado sus expectativas respecto al año pasado: en su habitual encuesta sobre la situación económica han subido la nota de 4,59 a 5,03.

Para Feijóo, la mayoría de los españoles "viven peor en 2023 que en 2018", porque "las familias han perdido renta y pagan más impuestos que nunca". "Es evidente que España no va bien. Las señales se multiplican y, si algo sobra, es el triunfalismo económico oficial", ha afirmado antes de asegurar que hay países "en pleno empleo". El líder del PP ve al Gobierno dedicado a negociar una amnistía con Junts y ERC que asegure la investidura de Pedro Sánchez más que preocupado por la situación económica española. "Se habla poco de garantizar las oportunidades entre los ciudadanos y se habla de una tal amnistía, que no sabemos si es un familiar o no, porque todos los días estamos hablando de esto... En vez de empleo y rebajas fiscales, hablamos de autodeterminación", ha continuado.

Feijóo también ha lamentado que todas esas negociaciones con posibles socios para que Sánchez pueda seguir de presidente del Gobierno haya coincidido con la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. "Es indigno que piensen más en sí mismos que en los ciudadanos a los que sirven", ha remachado.

Contra el "código ético"

El político gallego ha comparado al Ejecutivo de coalición con una empresa que, en vez de pensar en el futuro, sus responsables se pelean por los puestos directivos y toman decisiones contra el "código ético", en referencia a pactar con los independentistas catalanes y vascos, ante los que alerta que quieren "trocear" España.

A continuación, Feijóo, asumiendo el papel de líder de la oposición que cree que le va a tocar, ha repetido la hoja de ruta que menciona en todas sus intervenciones estas semanas. Feijóo propone siete vías con las que mejorar el crecimiento económico: la bajada de impuestos, reformas estructurales, una política energética "alejada de sectarismos", mayor la digitalización, asentar un sistema educativo que soporte el paso de los años, dar prioridad al sector industrial y gestionar mejor los fondos europeos.