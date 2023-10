El PP sube el tono en el Congreso de los Diputados. Después de denunciar “el cierre de la Cámara Baja” y tras constantes reproches a la presidenta, Francina Armengol, por no haber puesto fecha aún al debate de investidura de Pedro Sánchez, el grupo popular exige que se retome “de manera inmediata” el control parlamentario en las Cortes. Hace días el PP ya impulsó las comparecencias de los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar cuenta de la situación en Oriente Próximo y el papel de España en la guerra entre Hamás e Israel. También pidieron que el presidente del Gobierno en funciones diera cuenta del Consejo Europeo del 17 de octubre. Este jueves hay un nuevo Consejo Europeo, ya en Bruselas.

El problema es que para dar luz verde a esa comparecencia debe reunirse la Junta de Portavoces y Armengol no la convoca desde el 19 de septiembre. “Se están vulnerando las más elementales normas de control. No puede ser que la Junta de Portavoces solo se haya reunido dos veces, el 14 y el 19 de septiembre”, dicen fuentes del PP. Este miércoles sí hubo reunión de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, pero no se dieron cita a los portavoces.

El grupo que dirige Cuca Gamarra exige que en un plazo de 48 horas Armengol convoque a la Junta. “En caso de no hacerlo, adoptaremos las acciones que correspondan en derecho”, advierten.

De forma paralela y como ya publicó este diario, los populares están convencidos de hacer del Senado su Cámara de resistencia en esta legislatura, si es que se confirma la investidura de Sánchez. Además de estar planificando un asedio de comisiones de investigación (esta semana ya anunciaron una sobre el funcionamiento del CIS que exigirá la presencia de José Félix Tezanos para comparecer), el PP ha tramitado ya la solicitud de comparecencia del ministro Marlaska por el mismo motivo que en el Congreso y la de Ione Belarra “en relación con las repercusiones de las tensiones globales en la aplicación de la Agenda 2030 y su incidencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”.