PSOE y PP llevan semanas enzarzados en acusaciones cruzadas sobre la falta de control al Gobierno de coalición, que está en funciones desde finales de mayo. Los socialistas, junto a Sumar, están bloqueando la convocatoria de plenos en el Congreso, impidiendo que la oposición pueda preguntar al Ejecutivo. Los populares han puesto el grito en el cielo, pero lo cierto es que no han querido ejercer esas funciones de control al Gobierno en el Senado, donde podrían hacerlo en cualquier momento aprovechando su mayoría absoluta. Unos por otros, la casa sin barrer.

El 17 de mayo, a escasos diez días de las elecciones autonómicas y municipales, fue la última vez que Pedro Sánchez respondió a una pregunta en la Cámara Baja. Debido a la convocatoria de los comicios nacionales, no volvió a ser interrogado por la oposición en los meses siguientes. Sin embargo, el pasado 17 de agosto se constituyeron el Congreso y el Senado, pero desde entonces no se ha convocado ningún pleno de control. A la espera de más movimiento la próxima semana, en el calendario todavía no hay ninguna fecha marcada para retomarlo.

Bloqueo doble

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, denunció la pasada semana que la Cámara Baja -presidida por la socialista Francina Armengol- esté cerrada a "cal y canto". Además, denunció que esta "injustificable parálisis institucional" está ordenada por el propio Sánchez para evitar las preguntas del PP en plena negociación con los partidos independentistas catalanes. Este mismo miércoles amenazaron con tomar las acciones necesarias si no se retomaba el control al Ejecutivo.

Los conservadores dan así un giro de 360 grados a la actitud que mantuvieron tras las elecciones de 2015, cuando el Ejecutivo de Rajoy estuvo más de 300 días sin ser controlado. El PSOE recurrió aquella situación al Tribunal Constitucional que, en 2018, avaló por unanimidad que se había "menoscabado" la atribución constitución del Congreso y que un gobierno en funciones debe ser controlado. Ahora, el PP esgrime esa misma sentencia contra los socialistas.

En un primer momento, fuentes de la presidencia de la Cámara Baja se defendieron argumentando que las preguntas realizadas a un Ejecutivo en funciones se deben "ceñir estrictamente al trabajo en funciones". Ahora, además, sostienen que es el PP quien bloquea la situación, ya que se niega a acordar la composición de las comisiones, un paso que el PSOE quiere dar antes de detallar el calendario de sesiones y convocar plenos para controlar al Gobierno. Por lo pronto, Armengol ha convocado el próximo viernes la Junta de Portavoces para tratar las solicitudes del PP de que comparezcan Sánchez y varios ministros por diversos asuntos.

Sin Feijóo y con Arenas

Las críticas del PP, aunque legítimas, suponen una contradicción con sus actos en el Senado, donde tienen una mayoría absoluta. En la Cámara Alta ya hay calendario de sesiones hasta finales de año y se han celebrado dos plenos en los que el PP ha empleado su fuerza para aprobar dos iniciativas contra la negociación de Sánchez con ERC y Junts. Sin embargo, no han querido convocar ningún pleno de control, pese a poder hacerlo sin problemas. El reglamento del Senado establece que el presidente de la Cámara, en este caso el popular Pedro Rollán, "de acuerdo con la Mesa y oída la Junta de Portavoces, señalará el número de preguntas a incluir en el orden del día de cada Pleno".

Los populares intentan evitar reconocer a Sánchez como presidente del Gobierno. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quedaría fuera del foco, al no ser senador, y la tarea de preguntar al líder del PSOE recaería sobre el portavoz conservador, Javier Arenas, a quien los socialistas han pedido de manera reiterada que explique su vinculación con el 'caso Gürtel'.

No obstante, fuentes del PP avisaron esta semana de que terminará convocando un pleno en el Senado si la investidura de Sánchez, para la que aún no hay fecha, se alarga. Una vez más, evitaron poner fecha. Por lo pronto, lo que sí impulsarán es que Sánchez, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, (todos ellos en funciones) acusan al Senado a comparecer por distintos asuntos.