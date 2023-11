La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer, perteneciente al bloque progresista del órgano, rechaza que las declaraciones que realizó este miércoles sobre la ley de Amnistía durante una entrevista en Radio Nacional supongan prejuzgar el asunto. En declaraciones a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, agrega que por ello no le "preocupa" que puedan ser motivo de una recusación para apartarla del debate en el caso de que se recurra la constitucionalidad del texto que pueda aprobarse por las Cortes.

"¿Que la Constitución no mencione la amnistía prejuzga el resultado de una decisión? Yo creo que no. Puede tener encaje o no", señaló la magistrada durante la entrevista radiofónica, lo que a su juicio supone "una contestación bastante matizada" que ha promovido "una discusión pública" a pesar de que ella no le da "ninguna importancia".

El mero hecho de que se haga una ley, "en sí mismo no pre constituye una inconstitucionalidad" señaló durante las citadas declaraciones, añadiendo que "dependerá del preámbulo, y la intención, como dice la prensa y los políticos.

Para Balaguer, que a diferencia de otros de sus compañeros nunca ha sido recusada desde su llegada al órgano de garantías, será el Pleno del Tribunal Constitucional el que valorará en su día dichas circunstancias. "Me preguntaron si podría ser inconstitucional y yo respondí que no sé, porque realmente no lo sé", insiste a preguntas de este periódico. "Yo no tengo una preocupación porque vaya a ser recusada en una futura ley de amnistía porque no dije nada que me comprometiera", afirma. "Lo que me preocupa es mi propia posición personal de haber podido crear un equívoco".

Preguntada por la separación por bloques ideológicos de los magistrados, señala que dentro del tribunal no tienen la percepción de que se trate de un órgano polarizado, como sí admite que pueda existir fuera, en especial con respecto a las decisiones que puedan suponer validar o enmendar decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. "Por ejemplo, el otro día hubo un pleno en el que se aprobaron cinco resoluciones por unanimidad, la normalidad en un Tribunal Constitucional es la unanimidad".

Por su parte, admite que ha firmado bastantes votos particulares concurrentes, es decir, que están de acuerdo con la postura de la mayoría pero que ella utiliza para perfilar una "óptica feminista" del asunto en cuestión. Una de las discusiones que recuerda como más polarizada es la que tuvo como resultado la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma.

Recusaciones por el 'procés'

"La pregunta que yo me hago es lo que percibe la sociedad es real, porque no responde a lo que se delibera dentro del Pleno", añade. Sobre el aumento de las recusaciones que en los últimos meses, que el Constitucional debe resolver en relación con la "contaminación" que pueden tener algunos magistrados respecto de diferentes asuntos, Balaguer recuerda que las primeras llegaron en relación con los recursos contra el 'procés' en Cataluña.

"En un primer momento no se resolvieron demasiado bien, y llegó un momento en el que el Tribunal se planteó que tenía que estudiar dicha situación porque no existían realmente motivos de abstención, sino una especie de deber ético por decirlo de alguna forma del propio juez constitucional", afirma la magistrada, para concluir que todo ello quedó zanjado en un auto de 2021 que rechazó por unanimidad los incidentes planteados contra los entonces nuevos magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por líderes independentistas catalanes.