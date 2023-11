El último paso formal que quedaba para confirmar el pacto de investidura entre ERC y el PSOE era que la militancia del partido de Oriol Junqueras decidiera si avalaba el acuerdo o no a través de una consulta interna. La votación ha sido este viernes en formato telemático y el 89% de los afiliados que han votado se han mostrado favorables al pacto. El 9% ha votado en contra y el 2% lo ha hecho en blanco. La participación ha sido del 43,61%.

El partido ha organizado la votación por la vía rápida: los militantes han podido votar de 10 a 18 horas de este viernes. De hecho, cuando se han anunciado los resultados finales unos minutos después de cerrar las urnas virtuales, apenas habían pasado 24 horas desde que Junqueras había anunciado el pacto formalmente ante los medios de comunicación.

La pregunta que finalmente han sometido a los militantes ha sido la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía, la segunda fase de la resolución del conflicto político para abordar el referéndum, el traspaso integral de Rodalies, compromisos económicos y propuestas para reducir el déficit fiscal?". La respuesta admitía el 'sí', el 'no' y el voto en blanco.

La complejidad del anunciado no es casualidad. La dirección de Junqueras no solo tiene que 'vender' las bondades el pacto de puertas hacia fuera, sino que también debe hacer pedagogía interna para defender el acuerdo. Y el enunciado quiere reflejar que el partido no solo ha conseguido la amnistía y reactivar la mesa de diálogo, sino que también ha logrado cerrar la carpeta de los trenes y la de la financiación con una condonación parcial de la deuda de la Generalitat.

A partir de ahora, a ERC solo le queda esperar. Esperar a que los militantes del PSOE y el PSC también lo avalen en sus respectivas consultas internas, pero, sobre todo, a que los socialistas logren cerrar un pacto con Junts. Sea cual sea el desenlace, lo siete diputados republicanos en el Congreso ya tienen el mandato para votar 'sí' a Pedro Sánchez.

Someter el pacto a consulta también tenía que verse como un guiño a la militancia después de los malos resultados que han cosechado los republicanos en las dos últimas citas electorales: las municipales de mayo y las generales de julio. Ante el descontento interno por la situación, la dirección del partido decidió someter el pacto a consulta cómo símbolo de que se buscaba una mayor implicación de los afiliados.

