El PSOE y Junts se estancan y no preven un acuerdo inminente

Las negociaciones en Bruselas entre el PSOE y Junts per Catalunya, capitaneadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont, van más lentas de lo que se preveía en un primer momento. Fuentes de ambos partidos coinciden en el diagnóstico: el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez es posible, y se continúa avanzando para conseguirlo, pero ahora mismo está atascado en cuestiones técnicas que por el momento no han querido detallar. Las expectativas de un pacto inminente se disipan. No será este viernes y probablemente tampoco a lo largo de este fin de semana.

En un síntoma de que la disposición al entendimiento permanece y nada se ha roto ni mucho menos, socialistas y posconvergentes subrayan que continúan trabajando con la previsión de que haya un acuerdo que permita reelegir a Sánchez al frente de la Moncloa. Desde Junts transmiten que hay buena voluntad. En el PSOE explican que cuentan ya con “textos muy avanzados, pero no cerrados”, porque hay cuestiones técnicas, centradas todas en la futura ley de amnistía, que resultan “muy complejas” y están siendo analizando por los respectivos equipos jurídicos. Durante toda la jornada, un día después de que los socialistas cerraran un pacto con ERC para el apoyo de los republicanos a Sánchez, ha habido intercambio de papeles. Las conversaciones continuarán esta tarde. Pero las esperanza de que el pacto esté a la vuelta de la esquina, acariciada por el PSOE durante toda esta frenética semana, se rebaja. Los posconvergentes aseguran que cuantitativamente queda poco para cerrarlo todo, pero no cualitativamente, en la línea del mensaje enviado esta mañana por su secretario general, Jordi Turull, a los miembros de la ejecutiva del partido. “Hemos trabajado mucho, no dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para VIPS", les ha explicado Turull. Los socialistas, mientras tanto, aseguran que el escollo no se encuentra en quiénes podrán beneficiarse del carpetazo judicial al ‘procés’. La dificultad para desencallar el acuerdo, por tanto, no obedecería según esta versión a la presunta insistencia de Junts en incluir a Laura Borràs o incluso a la familia de Jordi Pujol. De hecho, insisten en que no se ha hablado de "nombres". “Posibilidad de acuerdo hay. Avances hay”, señalan los colaboradores de Sánchez. Tras transmitir que querían sellar el entendimiento cuanto antes para registrar esta semana la ley de amnistía en el Congreso y celebrar la semana que viene el debate de investidura, ahora evitan fijarse un horizonte temporal. “No nos ponemos plazos ni presión. Hasta el 27 de noviembre hay tiempo”, dicen. Si ese día no ha tenido lugar la reelección del presidente en funciones, se convocarían automáticamente nuevas elecciones generales. Pero ni en el PSOE ni en Junts contemplan esa hipótesis como escenario más probable. El pacto continúa acercándose, solo que más tarde de lo previsto hace solo unos días.