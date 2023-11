El presidente del PP de España Alberto Núñez Feijóo ha advertido a Pedro Sánchez y el PSOE que los populares no van a quedarse con los brazos cruzados mientras se aprueba la ley de Amnistía para Carles Puigdemont y los independentistas de Junts. "No vamos a pasar una y vamos a defender a España desde el Senado", ha advertido el líder de los populares. Lo ha dicho en un acto convocado por los populares en las Torres de Serranos de València donde se han reunido 10.000 personas según la cifra oficial de la Delegación del Gobierno basada en el conteo de la Policía Nacional y 20.000 según los organizadores.

La convocatoria nació contra esta ley de amnistía y en favor "de la igualdad de todos los españoles".

En el acto Feijóo ha reivindicado: "Nadie es más que nadie en la España de las libertades por mucho que un puñado de votos sea decisivo en el Congreso". El presidente de los populares ha advertido: "Nadie nos va a arrebatar la dignidad, ni la libertad, ni la igualdad, vamos a defender desde la calle, desde los ayuntamientos y desde las comunidades autonómas y desde la mayoría absoluta del Senado" que no se concrete este indulto a los partidarios de Junts que tomaron parte en el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y que protagonizaron altercados en distintos puntos de Catalunya durante aquellos días.

Feijóo ha calificado de "disparate democrático" que se esté "cambiando el Estado del Derecho con prebendas para favorecer a unas élites" y para perjudicar a la mayoría de españoles que "cumple la ley". Además, ha subrayado que los españoles votaron en las urnas que el PP gobernara España pero Sánchez y sus socios "están retorciendo la Constitución Española" para que no se cumpla esa voluntad soberana y popular, ha puntualizado.

Los miles de manifestantes, valencianos en su mayor parte, pero también simpatizantes y militantes del PP llegados de otros puntos de España, han clamado junto a Feijóo: "Es un orgullo ser español, es un orgullo haber nacido en España".

Mazón acusa a los socialistas de "humillar a España"

"Hemos visto en estos años el mayor ataque al Estado de Derecho", ha manifestado el presidente del Consell Carlos Mazón en la protesta de miles de ciudadanos que se ha celebrado en València y respecto a la amnistía que se negocia en Madrid y Bruselas en estos días.

A los pies de las Torres de Serrano, símbolo de valencianía y, por tanto, de españolidad.



Gracias por estar aquí, una vez más y las que hagan falta, para defender la Constitución, la concordia y la libertad en España. #QueEspañaDecida pic.twitter.com/igQYBJouHK — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) 5 de noviembre de 2023

En estos años pasados, antes de llegar el PP a la Generalitat, ha lamentado Mazón, "se nos ninguneaba, se nos negaba el agua, se nos negaba la financiación que necesitamos, y por el camino, aquí, ahora tenemos la peor financiación y el mayor ninguneo, -en alusión a los gobiernos de Pedro Sánchez- y además hoy se humilla a España, a la Constitución y al Rey, y yo digo Viva el Rey y Viva la Constitución", ha expresado el jefe del Consell ante las miles de personas que gritaban consignas contra Sánchez y a favor de la unidad de España.

"Se está actuando sin ninguna vergüenza, no lo vamos a tolerar y no lo haremos jamás", ha repetido Mazón. Por primera vez, en 8 años, ha matizado, en referencia al nuevo gobierno autonómico, "hemos acabado con la política soberanista en las aulas y con consellers que decían que esto eran los Païssos Catalans". "Todo lo anterior se ha acabado", ha defendido orgulloso.

Catalá: "No vamos a permitir que nadie chulee a València"

La alcaldesa de Valencia María José Catalá por su parte ha remarcado en las Torres de Serranos que "no vamos a permitir y vamos a pelear con las uñas que nadie chulee a València ni a la Comunitat Valenciana". "Esta es la València que grita por España" ha dicho Catalá.

Gracias a todos quienes han estado hoy en Valencia para decir alto y claro "NO EN NUESTRO NOMBRE".



No en nombre de España, de la C.Valenciana y de Valencia.



Nos unimos a todas las voces que dicen NO A LA AMNISTÍA. No lo vamos a tolerar. pic.twitter.com/5PVfT1U7zD — María José Catalá (@mjosecatala) 5 de noviembre de 2023

"Estamos aquí para decir algo muy claro, no en nuestro nombre, no a la Amnistía. Ni en nombre de España ni en nombre de la Comunitat Valenciana ni en nombre de València teniamos que decirlo alto y claro. No vamos a permitir esta tropelía. No lo vamos a tolerar. Por eso decimos, no a la amnistía", ha gritado, mientras miles de valencianos la aclamaban y aplaudían.

Asimismo, ha presumido la alcaldesa, "Nuestra ciudad será doblemente leal a España, nos unimos a las ciudades de España que decimos no, que Valencia no lo vamos a tolerar. ¿se intenta dar un golpe de Estado en España y no decimos nada ?. Que no se perdona, que decimos no a la amnistía, porque cuando se delinque no se puede quedar impune y no se puede lanzar ese mensaje de impunidad a las futuras generaciones", ha concluido la alcaldesa.