El Estado perdonará a Cataluña un tercio de la deuda que acumuló en la crisis financiera

El Gobierno en funciones no ha dado a conocer aún cuál es la fórmula matemática por la que se ha cifrado en 15.000 millones la deuda autonómica que el Estado perdonará a Cataluña. Cuando se dé a conocer esa fórmula tal vez se podrá calcular cuál es la cuantía de deuda que, si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, el Estado perdonaría a cada una de las autonomías de régimen común (no, a País Vasco ni Navarra) ya que, según ha explicado el Gobierno en funciones, el acuerdo entre PSOE y ERC para condonar deuda a Cataluña será extensivo al resto de comunidades; también para la Comunidad de Madrid, aunque no tiene pasivos contraídos con el Estado ya que ha optado por financiarse de forma autónoma en los mercados so pena de pagar tipos de interés más altos.

La quita de 15.000 millones a la Generalitat equivale al 20% de su deuda con el Estado, pero también al 31% de lo que se acumuló entre 2007 y 2014 Sólo cuando se conozca la fórmula matemática de la condonación de deuda autonómica se verá si se desvanecen los argumentos de los críticos (sobre todo del PP), que denuncian que se ha hecho un traje a medida de Cataluña -a cambio de los votos de ERC para la investidura de Pedro Sánchez- y que su extensión al resto de comunidades es solo un disfraz para justificarlo. Fórmulas matemáticas De momento, existe la referencia de que los 15.000 millones de euros que se perdonarán a Cataluña equivalen al 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tal como explica de forma expresa en el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Si, como ha sucedido en Cataluña, el Estado asumiera el 20% de la deuda de las autonomías con el Estado, la quita total se elevaría a 38.350 millones de euros. Pero fuentes socialistas ya han dicho que no será así y que ese porcentaje del 20% de perdón de deuda no será, necesariamente, el que se aplicará a cada comunidad autónoma. Perdonar un tercio de toda la deuda autonómica contraída entre 2007 y 2014 supondría una quita de 54.554 millones, que absorbería el Estado Existe otra manera de verlo: la quita de 15.000 millones a Cataluña equivale al 31% de la deuda adicional que acumuló en la anterior crisis financiera. Si el Estado asumiera casi un tercio de la deuda acumulada por todas las autonomías en este periodo, la quita total se elevaría a 54.554 millones. Pero esto, como lo anterior, es solo una hipótesis de cálculo, en espera de conocer la fórmula matemática que aplicará Hacienda. Cambio de criterio de última hora Lo cierto es que el texto del acuerdo entre PSOE y ERC explica que la extensión del acuerdo a otras comunidades se hará sobre la base de la mayor deuda que tuvieron que asumir las comunidades durante la anterior crisis económica y financiera y, en particular, alude a la explosión de pasivos que se produjo entre 2007 y 2014, cuando se cuadruplicaron. En contra de lo que hasta ahora venía defendiendo la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el alivio de la deuda no se ha formulado sobre la base de la infrafinanciación soportada por algunas comunidades autónomas. Bajo este principio, la deuda de Cataluña apenas habría sido objeto de condonación, pues la financiación homogénea por población ajustada que proporciona a la Generalitat el actual modelo de financiación autonómica se sitúa en la media estatal, por encima de las deficientes cantidades que el sistema asigna a Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía, a quienes se unen Canarias y Baleares en los datos de la liquidación definitiva correspondiente a 2021 (los últimos disponibles). El cambio de criterio, a favor de la infrafinanciación general que sufrieron todas las comunidades durante la crisis financiera -con unos ingresos que cayeron por el ciclo económico- para atender la prestación de servicios como la sanidad o la educación (cuyas exigencias son independientes del ciclo económico), es un cambio que abre la puerta de la condonación de deuda a Cataluña y a todas las comunidades. La clave: el endeudamiento entre 2007 y 2014 La primera cuestión ahora es determinar qué parte de la deuda corresponde a ese periodo, que, según se desprende del acuerdo entre PSOE y ERC, parece acotado entre 2007 y 2014. La segunda cuestión será fijar qué porcentaje de esa deuda podrá ser objeto de condonación por parte de un Estado que, en ese periodo, siguiendo las reglas del sistema de financiación autonómica, cerró el grifo de los ingresos a unas comunidades autónomas que no podían dejar de financiar la sanidad y la educación. En ese periodo hubo ejercicios en los que las comunidades autónomas tuvieron que encajar caídas de sus ingresos de más del 10% (en 2010 y en 2013). A modo de aproximación, el perdón de 15.000 millones a Cataluña equivale al 31% del mayor endeudamiento de la Generalitat entre 2007 y 2014 que, según se cita en el propio acuerdo entre PSOE y ERC, sumó 48.700 millones en esos siete años. Es decir, la quita de 15.000 millones a Cataluña equivale a perdonar casi un tercio de la deuda contraída por la Generalitat entre 2007 y 2014 (uno de cada tres euros del mayor endeudamiento). Entre 2007 y 2014 el total de deuda autonómica se multiplicó por 3,8 veces, hasta los 237.941 millones. En ese periodo, la deuda autonómica aumentó en 175.981 millones. Si, como ha sucedido en Cataluña, el Estado asumiera el 31% de esa cuantía, la quita total se elevaría a 54.554 millones de euros. La hipótesis del 31%: Cataluña y Valencia, las que más ganan Bajo esta hipótesis -perdón de un tercio de la deuda contraída entre 2007 y 2014- Cataluña sería la comunidad con una mayor quita (15.000 millones), seguida de Valencia (7.910 millones), Andalucía (6.880) y Madrid, en cuarto lugar (4.478 millones). Seguirían después Castilla La Mancha (3.419 millones), Castilla y León (2.314 millones), Galicia (1.937 millones), Murcia (1.918), Baleares (1.860), Aragón (1.501), Canarias (1.386), Asturias (847), Extremadura (715), Cantabria (618) y La Rioja (316 millones) en último lugar. Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares, logran el mayor alivio proporcional Si las cifras anteriores, resultantes de la 'hipótesis del 31%', se ponen en relación con la deuda total que cada una de estas comunidades tenía a finales de 2022, se llega a la conclusión de que Castilla-La Mancha sería la que obtendría una quita proporcional mayor: la hipotética condonación de 3.419 millones representa el 22% de la deuda que tenía esta comunidad a finales de 2022. En el otro extremo se situaría Madrid (el hipotético perdón de 4.478 millones solo representa el 13% de la deuda total de la comunidad a finales de 2022). Entre medias: Canarias (21,4%), Baleares (21%), Asturias (20%), La Rioja (19,6%), Cantabria (18,3%), Andalucía (18,2%), Cataluña (17,8%), Castilla y León (17,37%), Murcia (16,84%), Aragón (16,77%), Galicia (16,17%), Valencia (14,37%) y Extremadura (13,92%). Estudios previos de Zabalza El criterio de adoptar una quita de deuda autonómica sobre la base del mayor endeudamiento en el que incurrieron las comunidades autónomas después de 2007 ha sido teorizado por el doctor en Ciencias Económicas Antoni Zabalza, que fue Secretario de Estado de Hacienda Antoni Zabalza entre 1991 y 1993, con un gobierno de Felipe González. En sus investigaciones, Zabalza encuentra que, desde 2007, no todas las comunidades autónomas han sufrido la escasez de recursos con la misma intensidad (el mayor agujero corresponde a Valencia), ni todas ellas reaccionaron del mismo modo ante la caída de los ingresos. El economista refiere que algunas comunidades, como Madrid, acudieron a un mayor recorte de sus prestaciones en sanidad y educación que otras, que optaron por la vía de un mayor endeudamiento, como Valencia o Cataluña. En total, Zabalza cifra en algo más de 150.000 millones de euros la la deuda que el Estado debería condonar a las autonomías (el 56,5% del total) por el hecho de que los recursos del sistema de financiación no han sido capaces de cubrir las necesidades de gasto de las autonomías desde 2007. Esta cantidad es muy superior a los 54.554 millones que resultarían de extender a todas las comunidades el perdón del 31% del mayor endeudamiento para el periodo 2007-2014 que resulta para Cataluña.