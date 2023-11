La ofensiva política lanzada en Bruselas por varios partidos de la oposición contra la ley de amnistía que negocia el PSOE con Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno ha dado este miércoles resultados. La presión ha hecho mella y el comisario de justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha enviado una carta al ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, y a la ministra de justicia, Pilar Llop, pidiendo “más información detallada” sobre la nueva ley y en particular “sobre el alcance personal, material y temporal” de la misma. Nada más conocer la misiva Bolaños le ha respondido, también por carta, que "en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía" explicarán "todos los detalles" de la ley y la posición del Gobierno.

El propio comisario había admitido en su misiva que “no existe una propuesta formal” pero que “se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público”. Es más, “la Comisión ha sido contactada sobre este asunto, incluso por un gran número de ciudadanos”, de ahí el envío de una misiva al Gobierno en funciones pidiendo información y expresando "serias preocupaciones". Un toque de atención poco habitual al que el Gobierno en funciones ha respondido con rapidez.

En la misiva remitida por Bolaños, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el ministro de la presidencia en funciones explica que han conocido la carta de Bruselas "a través de los medios de comunicación". Recuerda que el Gobierno está en funciones, lo que impide remitir al parlamento proyectos de ley y que de registrarse una propuesta de ley en el Congreso corresponde a los grupos parlamentarios y no al consejo de ministros que preside en funciones Pedro Sánchez. "Se interesa por dos asuntos -la ley de amnistía y la renovación del CGPJ- si bien ninguno de ellos corresponde al ámbito de deción del Gobierno de España, pues ambos habrán de tramitarse y resolverse en las Cortes Generales", expone el ministro.

Ofensiva de PP y PSOE

En los últimos días tanto el PP como Ciudadanos han remitido una batería de preguntas al Ejecutivo comunitario pidiendo su intervención "urgente" para evitar lo que consideran "una mutación fraudulenta del orden constitucional a través de una eventual amnístia de los enjuiciados y procesados implicados en las causas relacionadas con el procés", advertía este martes la formación naranja en un comunicado.

Veinticuatro horas después ha llegado la respuesta de Bruselas en forma de carta, algo inhabitual ya que la Comisión no suele pronunciarse sobre proyectos de ley nacionales ni legislaciones que no se han aprobado. "Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista", señala el responsable de justicia en el colegio de comisarios. “La Comisión seguirá con su cometido monitorizando y defendiendo los valores fundamentales de la Unión en todos los estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho”, añade en una breve misiva en la que se hace eco de las "serias preocupaciones" existentes entorno a esta ley.

"Europa no puede mirar hacia otro lado ante la demolición del Estado de derecho", ha dicho en un comunicado la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat. Tanto el PP como Ciudadanos han celebrado la actuación de Reynders. "Europa ya está pidiendo explicaciones a Sánchez por la amnistía que pretende conceder a Puigdemont y a otros muchos responsables de gravísimos delitos. El trabajo da sus frutos", ha destacado el secretario general de los naranjas y eurodiputado, Adrián Vázquez.

Renovación del CGPJ

La carta de Bruselas arranca con una vieja reclamación del Ejecutivo comunitario: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Reynders recuerda a Bolaños y Llop que la falta de renovación del órgano de los jueces es un “problema” que viene de lejos, que plantea “serias preocupaciones” y sobre la que se ha hecho eco Bruselas en múltiples ocasiones pidiendo a socialistas y populares que lleguen a una solución. Aún así, el liberal belga subraya que “no hay habido progresos” en la renovación pese a la urgencia y advierte que “no se han dado pasos” para adaptar el procedimiento de nombramiento de los jueces para tener en cuenta los estándares europeos.

“La Comisión debe reiterar su llamamiento a todas las partes implicadas a implementar las recomendaciones hechas en los informes sobre el Estado de derecho en 2022 y 2023”, recuerda insistiendo en que, tras las elecciones parlamentarias celebradas antes del verano, es necesario “dar prioridad a la situación del CGPJ y abordar (esta cuestión) sin ningún (tipo) de retraso”.