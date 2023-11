Miles de personas han vuelto a concentrarse esta noche contra la futura ley amnistía planteada para los independentistas catalanes ante la sede del PSOE en Madrid. Sobre las 19.00 horas han comenzado a llegar personas a la concentración en Ferraz, en el mismo día en que se hizo público el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Por séptimo día, varios miles de manifestantes se han concentrado en Ferraz ante un amplio dispositivo policial para evitar incidentes durante la convocatoria, que una vez más ha obligado a cortar la calle al tráfico. En esta ocasión, la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, sí ha sido comunicada a delegación de gobierno. Según datos oficiales, unas 8.000 personas habrían acudido a esta nueva concentración. La multitud se agolpaba en la madrileña calle Marqués de Urquijo mientras la policía mantenía cortada la calle Ferraz, donde está la sede socialista.

Era un ambiente mayoritariamente tranquilo y pacífico, con gritos de "viva España", “arriba España” y "socialista el que no vote". También se han escuchado otros como "perro Sánchez, traidor", "España no se vende, España se defiende" o "no es una sede, es un puticlub".

Los manifestantes, que portaban banderas de España (algunas con el escudo recortado) y de la Unión Europea, también han proferido cánticos contra el Rey -"Felipe, masón, defiende a tu nación"-, la monarquía en general -"los borbones, a los tiburones"-, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska e, incluso, la prensa -"prensa española, manipuladora".

Pasadas las 20:30 de la tarde, Santiago Abascal ha hecho acto de presencia entre aplausos y gritos de "presidente, presidente". En medio de la multitud, el líder de Vox ha llamado a mantener las manifestaciones "el tiempo que haga falta".

"Estoy aquí como un español más, para estar junto a mis compatriotas, para apoyarles, para respaldarles, para que sepan que no están solos, pero creo que no es el momento de ninguna manera de los partidos, es el momento del pueblo", ha subrayado Abascal en declaraciones a los medios en el marco de la concentración.

En un momento dado, alrededor de las 22:00 de la noche, las protestas se fueron de madre y algunos manifestantes comenzaron a tirar petardos, bengalas y hasta cristales a los agentes de la Policía. Ha habido algún momento de tensión provocado por manifestantes que han zarandeado las vallas de la calle, ante la llegada de encapuchados, o los gestos de brazos en alto de los manifestantes, mientras entonaban el Cara al Sol. La Policía ha tenido que cargar contra un grupo de violentos que protestaban en el cruce de Marqués de Urquijo y Ferraz.