"Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Catalunya empezó un camino sin retorno. Sin renuncias, con persistencia y determinación lo conseguiremos”, proclamaba a primera hora de este jueves en una red social el secretario general de Junts, Jordi Turull, recordando la fecha de la consulta del 9-N. Después se ha pronunciado el expresident Carles Puigdemont parafraseando a Salvador Espriu: "Dejar de ser ese perro impasible que lamía la áspera mano que le ha amarrado durante tanto tiempo, y convertirse en único señor'", y ha añadido: "es lo que nos mueve desde que hoy hace nueve años empezamos a caminar de nuevo", ha dicho desde la misma sala de prensa en la que compareció por primera vez nada más llegar a Bélgica.

Todo esto minutos después de confirmarse el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, un pacto que confirma un giro estratégico de la formación posconvergente con el objetivo de "resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España", ha dicho el dirigente nacionalista. El pacto ha sido negociado por Puigdemont en primera persona, aunque ha sido Turull el encargado de estampar la firma, ya que el exjefe del Govern no ostenta ningún cargo orgánico en el partido.

Puigdemont ha comparecido satisfecho y exultante asegurando que los socialistas han asumido todas las condiciones que había puesto sobre la mesa: “Hoy el PSOE y Junts han suscrito un acuerdo marco en el que se aceptan las condiciones para iniciar una negociación política en los términos que hemos ido pidiendo y que contribuya a la resolución del conflicto histórico entre Catalunya y España", ha dicho el ex president, arropado por los diputados de Junts en el Congreso, incluida Míriam Nogueras, así como Laura Borràs, Albert Batet y Josep Rius, entre otros. El quid de la cuestión es abordar “la resolución del conflicto en términos diferentes a los de la anterior legislatura”.

Mecanismo de verificación internacional

Pese a la asunción de los compromisos, Puigdemont ha dejado claro que el acuerdo cerrado de madrugada no resuelve la desconfianza hacia Pedro Sánchez, que el líder socialista deberá ganarse la continuidad del pacto acuerdo a acuerdo y que el camino que inician ahora es “incierto” y estará lleno de dificultades. "No confiamos en palabras o promesas", ha avisado. Por eso, "a diferencia de la legislatura pasada, con estabilidad" el pacto dependerá de los resultados que obtengan en una negociación que será permanente. "Deberá ganarse paso a paso. Sin cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido", ha advertido.

Para verificar que el PSOE cumple lo prometido, el pacto incluye un nueevo mecanismo de verificación internacional cuya primera reunión tendrá que celebrarse antes de finales de noviembre. Según el ex president, ya hay acuerdo sobre el nombre de las personas que formarán parte del mismo aunque no ha desvelado su identidad. Sí estará el presente por lo que las reuniones no se celebrarán en España. "El a cambio de nada se ha ido a la papelera de la historia", ha dicho explícitamente el dirigente nacionalista.

Sobre la mesa de las negociaciones socialistas y nacionalistas tendrán una larga batería de asuntos desde el pacto fiscal hasta el referéndum de autodeterminación, desde el traspaso de Rodalíes a la gestión de la inmigración, y desde la gestión de los puertos y aeropuertos a las competiciones deportivas internacionales, la hacienda propia o la política exterior, ha mencionado el eurodiputado de Junts.

Durante su comparecencia, el expresident también ha cargado con dureza contra ERC por sus pactos con el PSOE en la pasada legislatura: "Era muy importante que se asumiera la resolución del conflicto de forma distinta a lo que se hacía estos cuatro años. Para hacer lo mismo, Junts no hace falta", y ha avisado al president Pere Aragonès, sin mencionarlo, de que quien representa a Catalunya es su Parlament. Puigdemont ha lucido haber logrado que el independentismo deje de ser considerado terrorismo por la Europol, la amnistía, las comisiones de investigación en el Congreso del 'Catalangate' y la 'operación Cataluña', además de los avances hacia la oficialidad del catalán en la UE. Ha agredecido el esfuerzo al PSOE, pero ha advertido a Sánchez de que si quiere estabilidad deberá negociar acuerdo a acuerdo: "El 'a cambio de nada' se ha ido a la papelera de la historia", ha zanjado.