Turull, ante el consejo nacional de Junts: "No renunciamos a nada"

El consejo nacional de Junts per Catalunya, reunido en una sesión presencial y telemática, ha ratificado en un ambiente de autoafirmación y optimismo, el pacto de investidura con el PSOE. La reunión ha durado aproximadamente una hora y cuarenta minutos, en la cual el secretario general, Jordi Turull, ha defendido con convicción el acuerdo: "Que un partido español reconzca que el conflicto viene de 1714 no se había reconocido", ha afirmado. También la presidenta del partido y la responsable de Junts en Madrid, Laura Borràs y Míriam Nogueras, han cerrado filas, según ha podido saber El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. Las seis intervenciones de las bases del partido han sido todas elogiosas respecto al pacto, destacando que Puigdemont ha conseguido, a su juicio, que el Estado se siente a negociar ocn el independentismo lo cual es una "oportunidad histórica".

Borràs condiciona la estabilidad

La sesión ha contado con una intervención inicial breve del presidente del consejo nacional, Josep Rull, quien ha destacado como el acuerdo establece, a su juicio, el reconocimiento de la nación catalana. Rull ha defendido el papel de Junts en los últimos años. A continuación, Laura Borràs ha destacado el cambio de posición del PSOE sobre la amnistía y sobre el conflicto catalán. "El cambio en la narrrativa es absoluto", ha subrayado para destacar el papel de Junts."Junts no ha pasado por Madrid y el PSOE ha pasado por Bruselas", ha detallado. En su intervención ha elogiado el papel del 'expresident' Puigdemont.

Borràs ha defendido la metodología empleada por JxCat para negociar con el PSOE. La dirigente soberanista ha subrayado que la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez estará "condicionada" por los avances en la mesea de negociación entre ambos partidos.

Turull defiende a Borràs

La intervención más larga ha sido la de Turull, que ha subrayado cuestiones como que el PSOE reconozca que es el Parlament el que representa la voluntad de los catalanes. "No renunciamos a nada", ha destacado también en otro momento de su intervención. Sobre el alcance de la ley de amnistía y si esta podría beneficiar a Borràs, condenada a cuatro años de cárcel por amañar contratos, Turull ha afirmado que en la negociación no se ha hablado de nombres y que "en ningún momento la presidenta del partido me ha preguntado" por su caso personal. "Nunca, en ningún momento", ha insistido.

Este sábado y domingo los militantes de Junts votarán telemáticamente a favor o en contra del acuerdo con el PSOE. Es más que previsible que, dado que la ejecutiva y el consejo nacional han avalado de forma rotunda un pacto liderado por el 'expresident' Puigdemont, el resultado de la votación telemática sea un aval mayoritario a ese acuerdo.