El juez Castro, sobre la amnistía: "Me duele mucho decirlo, pero ceder a cambio de votos no me parece digno"

"Me duele mucho decirlo. No me gusta coincidir con PP y Vox, partidos a los que nunca he votado ni votaré. Pero esta vez tienen razón: ceder a cambio de votos no me parece digno". Así se expresa el juez jubilado José Castro sobre el pacto de PSOE y Junts en una conversación con este diario en la que advierte: "A Pedro Sánchez le pasará factura".

El magistrado, especialmente conocido por la instrucción del caso Nóos que mandó a la infanta Cristina al banquillo y a Urdangarín a la cárcel, insiste en que es "un hombre de izquierdas", pese a que con su visión sobre la amnistía «alguien pueda pensar lo contrario": "Yo siempre he votado en clave socialista, no necesariamente al PSOE, pero siempre a la izquierda. Ahora bien, con esto no puedo comulgar". Castro se muestra rotundamente en contra de un acuerdo que, "lejos de tener como objetivo la convivencia en Cataluña, que sería lo ideal, se ha acordado con intereses estrictamente políticos". Critica que, con anterioridad, tanto Pedro Sánchez como su partido han hecho manifestaciones "muy contrarias» a lo que predican: «Ahora todo es legal, pero hace unos meses decían que la amnistía era inconstitucional", lamenta. "Entiendo que en el terreno de la política las ambigüedades y contradicciones son habituales, pero yo no puedo estar de acuerdo. Esto no es lo que ha votado el electorado de Pedro Sánchez", añade Castro, que para estas elecciones figuró en la lista de Sumar por Baleares. Ve "exagerado" pensar que el pacto pone en peligro la separación de poderes Preguntado por la formación de Yolanda Díaz, Castro asevera que su apoyo al PSOE reside en una "lógica parlamentaria" que, al fin y al cabo, "no hace daño a nadie": "Yolanda nunca se ha deshecho en elogios a la amnistía. Entiendo que la ve como una fórmula para alcanzar la investidura y que Sumar también pueda llegar al poder. Ese comportamiento no me parece anormal", señala el juez. Afirma con mucha seguridad que Pedro Sánchez "creía que ya había pagado el precio de su investidura" introduciendo el catalán en el Congreso de los Diputados, pero no fue suficiente. También "creía que bastaría con los indultos que ha concedido", y se reservaba la amnistía como «la moneda de cambio más cara» para cuando le hiciera falta, comenta el magistrado. "Sánchez hubiera ganado muchos votos en unas nuevas elecciones si se hubiera negado a pactar ese precio", pronostica el reconocido juez, que insiste en mostrar el «dolor» que le genera la situación. "Me desmoralizan las maneras de Puigdemont. Habla con las exigencias del que sabe que puede pedir el precio que quiera, porque alguien va a pagarlo", continúa. Aun así, Castro ve "exagerado" pensar que el pacto pone en peligro la separación de poderes: "España no se hunde. Solo pasa por un momento crítico como muchos otros países, esto no es para rajarse las vestiduras", responde el juez sobre los comunicados de jueces y abogados que han circulado estos días. En términos abstractos, sin circunscribir el acuerdo de PSOE y Junts a este contexto, Castro asegura que lo hubiera firmado: "No pasa nada por conceder una amnistía ni un indulto, se han concedido muchos a lo largo de la historia", recuerda. "El problema son los términos en los que se concede. Se ha utilizado la mentira y se ha manipulado al electorado", sentencia el juez.