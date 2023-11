El PSC lleva una semana arremangado para trasladar a su militancia y a sus votantes que la amnistía no es una mera transacción para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, sino un camino que se toma por "convicción", la palabra más repetida por los dirigentes socialistas en las últimas horas. El líder del partido, Salvador Illa, ha redoblado los esfuerzos para insistir en ello, hasta el punto de asegurar que es una decisión del presidente del Gobierno en funciones que también ha contado con su beneplácito. "He compartido la decisión de la amnistía con Sánchez y no se toma por criterios electorales mirando las encuestas", ha defendido en una entrevista en el programa 'Cafè d'Idees' de Ràdio 4 y La 2.

📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/EKOcCgBwaR — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) 14 de noviembre de 2023 El apoyo a la amnistía, ha proseguido, es una cuestión de "liderazgo político" para transitar un camino con el que los socialistas consideran que se puede poner fin al conflicto con Catalunya y que admite que no está exento de "riesgos". Una apuesta que ha definido como "coherente" tanto con su trayectoria desde 2017 como con los valores fundacionales del PSC de "abrir caminos" para dejar atrás años de convulsión pese a que anteriormente había negado que se negociaría con el independentismo una exoneración de las causas del 'procés'. En aquel otoño de hace seis años, Illa era secretario de organización del PSC y, además de apoyar el 155 participó en manifestaciones en contra de las leyes de desconnexión y el referéndum impulsado por los independentistas. "Hay un bien supremo por el que damos este paso excepcional para normalizar. Todo tiene riesgos, pero gobernar es decidir", ha asegurado el también jefe de la oposición en el Parlament.