El dirigente de Podemos Nacho Álvarez ha anunciado este viernes que abandona todos sus cargos de responsabilidad en la formación morada y que renuncia al ofrecimiento de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de ser ministro. Esta posibilidad había sido vetada por el partido que dirige Ione Belarra.

A través de las redes sociales, Álvarez ha confirmado haber recibido la propuesta de Díaz de ser ministro, "propuesta que la dirección de Podemos no respalda". "Agradezco mucho la confianza que Yolanda deposita en mí, pero yo no voy a aceptar ser ministro si la dirección de mi organización no lo comparte ni lo aprueba", ha asegurado.

Agradezco la confianza que ⁦ @Yolanda_Diaz_⁩ deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba.



En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte. pic.twitter.com/wTUvTqJ5Jj — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) 17 de noviembre de 2023

Seguidamente, el actual secretario de Estado de Derechos Sociale en funciones anuncia que ante la "perdida de confianza" por parte de Podemos, de cuya Ejecutiva forma parte, considera que lo más "honesto es dar un paso a un lado y dimitir de mis cargos en el partido".

La reacción de Álvarez es consecuencia de la respuesta de la formación que lidera Ione Belarra al ofrecimiento de Yolanda Díaz. "Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad". Así había respondido a la oferta de Sumar para incluir en su cuota de Gobierno un ministerio para Álvarez, que es de la máxima confianza de Díaz y ejerce también como portavoz económico de Sumar. Asimismo, fue el elegido por la vicepresidenta segunda en funciones para negociar el programa de coalición con el PSOE que los morados no han abrazado como propio.

Sumar, a través de un comunicado remitido a Podemos, vinculaba la inclusión de Álvarez en el futuro ejecutivo a cambio de que los morados acatasen la disciplina de voto del grupo parlamentario, no se presentasen por separado en las próximas elecciones europeas y cesasen "los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar, incluida Yolanda Díaz”, según el documento adelantado por Eldiario.es y que fuentes de Sumar han confirmado a este diario.

Desde Podemos han acusado tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz de "filtrar la noticia a la vez que nos la comunicaban, lo cual parece más una estrategia mediática para justificar que nos echan del gobierno que una propuesta para gobernar en coalición". La secretaria general, Ione Belarra, se encontraba este viernes en París firmando un acuerdo para lanzar una plataforma de cara a las elecciones europeas con otras fuerzas de izquierda de Francia, Portugal o Dinamarca.

A través de las redes sociales, la líder de la formación morada replicaba que "la formación de gobierno es algo muy serio". "De ello dependen las posibilidades de transformación de nuestro país y frenar la ofensiva reaccionaria", argumentaba para concluir que "en el bloque democrático nos necesitamos todas las unas a las otras, sin vetos".

Plataforma para las europeas

Belarra había insistido este jueves en que Sánchez y Sumar "todavía están a tiempo de rectificar" para que los morados ocupen un sillón en el Consejo de Ministros. "Si persiste este error", avanzaba al reconocer que la información que le llega es que habían sido excluidos, "están comprometidas las posibilidades de llevar adelante cambios reales" durante la próxima legislatura. "El próximo Gobierno necesita motor Podemos", subrayaba Belarra ante los medios de comunicación, visibilizando la ruptura anunciada con Sumar, el grupo parlamentario del que forman parten.

La cuota del socio minoritario se perfila con un total de cinco ministerios: Trabajo, Sanidad, Cultura, Derechos Sociales y Juventud e Infancia. Ninguna de ellas estaría ocupada por dirigentes de la formación morada e Igualdad, que actualmente dirige Irene Montero, cambiará a manos de los socialistas.