Nicolás Sartorius, abogado y escritor: "Pensar que una amnistía rompe España es tener una idea muy pobre del país"

Nicolás Sartorius, abogado y militante histórico de Comisiones Obreras (CCOO), participó ayer en la inauguración de la exposición El proceso 1001. El franquismo contra CCOO. Un acto en el que ofreció su visión respecto a los hechos ocurridos y la trascendencia que tuvieron para la Transición en España.

¿Qué opina respecto a la eliminación de la Ley de Memoria Democrática, uno de los puntos del acuerdo firmado entre PP y Vox en Balears?

Me parece profundamente negativo. Yo sé que al PP y a Vox no les gusta nada la memoria pero es que eliminar esta ley es derogar la democracia. Es muy difícil crear una cultura profunda si no se tiene claro qué pasó, cómo se acabó con la dictadura y lo que supuso el final de esa dictadura para el restablecimiento de la democracia. Es un ataque a la democracia porque los seres humanos fundamentalmente son memoria. Las nuevas generaciones tienen que conocer la historia de este país.

Una de las cuestiones de actualidad es la ley de amnistía, la cuál muchos ciudadanos consideran inconstitucional. Usted como abogado, ¿cree que tiene cabida en la Carta Magna?

En nuestra Constitución lo que es constitucional no lo deciden las opiniones de nadie sino el propio Tribunal Constitucional. Mi percepción es que los argumentos que hasta ahora he escuchado en contra de la amnistía no me parecen correctos. Habiendo leído detenidamente la proposición de ley, tanto en su exposición de motivos como su articulado, creo que cabe dentro de la Carta Magna. La Constitución lo que dice es que no son posibles los indultos generales, pero la amnistía es de naturaleza distinta.

Algunos partidos aseguran que rompe España, creando ciudadanos de primera y de segunda.

No tiene ninguna base ni fundamento. Se han dado muchísimas amnistías en países como Portugal, Francia o Italia y no se han roto ni ha pasado nada con sus democracias. La amnistía es una parte del derecho de gracia, como lo son también los indultos. Hay países que lo tienen dentro de sus constituciones y otros no, pero en este caso tampoco lo prohíbe. Son exageraciones negativas que generan miedo y alarma. Pensar que una amnistía en Cataluña que afectará a cerca de 400 personas va a romper España es tener una idea muy pobre del país porque España es muchísimo más fuerte que todo eso.

¿La ley afectará a la independencia del poder judicial?

Se hablado mucho del lawfare y de que las comisiones del Parlamento podrían interferir en los procedimientos judiciales, pero eso es de una ignorancia considerable. Hay un artículo en el reglamento del Congreso de los Diputados, el 52.4, que explica de forma taxativa que las comisiones de investigación ni interfieren ni podrán interferir en ninguna decisión que hayan tomado los jueces.

¿Cree que es una medida que va a solucionar el conflicto en Cataluña?

En el año 2017 había una situación de gran enfrentamiento y tensión en Cataluña, cuando estaban quemándose contenedores. Hoy todo el mundo reconoce que el contexto es muchísimo mejor que en aquel momento, también con los indultos. La verdad es que yo creo que la amnistía puede producir un efecto positivo, aunque es algo que sólo el tiempo dirá.