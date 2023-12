En el PP han asumido que no pueden sacar a relucir sus diferencias frente al Gobierno de Pedro Sánchez en cuestiones relevantes como la financiación económica, lo relativo a la condonación de la deuda o incluso la llamada guerra del agua. Lo escenificaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este lunes y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre vista con recelo en algunas baronías por mantener públicamente posturas que pueden entrar en contradicción con los intereses de otras regiones ahora gobernadas por el PP, ha lanzado hoy un grito claro dirigido a Pedro Sánchez delante de su homólogo y compañero Carlos Mazón: "No nos van a dividir".

En la Cumbre Madrid-Comunidad Valenciana que se celebra este martes con un nutrido grupo de empresarios vinculados principalmente a la logística y transporte de mercancías, ambos dirigentes han atendido a los medios para dejar claro que estas dos comunidades empiezan una nueva etapa de colaboración tras los años del Botanic. La sintonía ha sido clara cuando se han referido a la ley de Amnistía que hoy se debate en el Congreso de los Diputados, "hoy es un día triste para España" han dicho ambos, pero la armonía entre ambos ha ido más allá.

"Plataforma de futuro"

El primer gesto lo ha tenido Mazón, que nada más comenzar su intervención ha querido marcar distancia sobre la visión que su antecesor Ximo Puig tenía de las políticas de Ayuso: "Valencia no ve a Madrid como foco de arrase turístico, con ojos de dumping o que esté buscando prohibirle crecer o competir. Cuando otro territorio de España compite no se llora, se compite con él". El dirigente valenciano ha hecho un gesto por situarse en el foro y apelar a la política pero haciendo un guiño a las empresas, muchas localizadas en Valencia, que hoy les escuchan: "Hoy no es que Madrid y Valencia levanten un muro contra nadie, sino que ponen en marcha una plataforma de futuro. Es momento de no olvidarnos del día a día, de empresas y trabajadores que merecen nuestra atención".

Luego ha llegado los guiños de la presidenta del Gobierno madrileño, que ha mostrado por primera vez en público su apoyo a la quita de la deuda que pide Valencia, una de las primeras comunidades en sumarse a la denuncia por el agravio que supondría que la condonación solo llegara a Cataluña. "Sí vemos bien ayudar a la Comunidad Valenciana y sí vemos bien ayudar a las demás", ha dicho Ayuso en referencia a este asunto.

Pero como su posición ha sido contraria a cualquier quita, incluso si afecta a Madrid, ha lanzado un segundo mensaje que desviaba la atención de su compañero Mazón. "Valencia ha heredado una deuda inasumible", ha empezado, y una vez reconocido que está de acuerdo con las "ayudas" ha sentenciado que debería "inhabilitarse a los políticos que arruinen a las regiones". "No es posible que nadie se haga responsable de eso, no hay derecho". Aunque Ayuso ha vinculado este mensaje directamente a los gobiernos del Botanic, es extrapolable a los dirigentes catalanes de los últimos años, ya que, como ha sugerido varias veces, su gestión es lo que ha llevado ahora a negociar la gobernabilidad del país a cambio de estas quitas.

Financiación autonómica

No ha sido el único tema en el que ambos dirigentes han querido mostrar su cercanía. La financiación autonómica, que divide a los populares en función de la región de origen, ha sido el segundo asunto en el que han coincidido. El punto de fricción, otra vez, lo han situado en Cataluña. Ayuso ha reconocido que cada región "tiene sus peculiaridades" y que es necesario tenerlas en cuenta para buscar una nueva fórmula después de advertir que tanto Madrid como Valencia están "infradotadas". Pero ha centrado su crítica en que "la última reforma se hizo para contentar a los nacionalistas" y asegurado que "por más que se cambien las reglas del juego, a los catalanes nunca les va a ir mejor mientras no bajen los impuestos, se fomenten políticas liberales...". "Podrán jugar con esto para dividirnos, pero no lo van a conseguir porque va a ir en detrimento de la unidad nacional".

Y por último, el agua. Ayuso decidió entrar en esta guerra hace unas semanas y los criterios sobre el uso de las cuencas son diferentes también en función de la comunidad. "Con la política hidráulica es igual, no podemos permitir que los dogmas sectarios de los mismos supuestamente en pro de una ecología que no les importa en absoluto, merme la capacidad de crecimiento de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid con informes que no existen, con expertos que no están y que únicamente se mueven por el sectarismo"

Peticiones empresariales

Previamente, los representantes de las empresas que han participado en la inauguración de la cumbre han ido reiterando un mensaje similar, que la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son dos regiones clave para el desarrollo económico del país y han alabado las políticas fiscales de ambas, donde la reducción de impuestos es parte de su adn.

Además de pedir "estabilidad institucional, igualdad de los españoles y seguridad jurídica para atraer inversiones y negocios". Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), ha aprovechado igualmente para lanzar un mensaje a los políticos sobre algo que como él mismo ha dicho no compete a este foro, pero ha pedido que las administraciones trabajen para una modificación del sistema de financiación autonómica y se facilite la condonación de la deuda para la región valenciana: "Estamos mal financiados y tenemos que mejorar el modelo que se implementó en 2014"