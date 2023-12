Pasadas las 22.30 horas, tras más de siete horas de debates, el Congreso ha aceptado a trámite la proposición de ley de amnistía. Los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG se han ido poniendo de pie, según eran llamados, para respaldar su apuesta por la medida de gracia. En total, 178 síes. Una mayoría absoluta que contrasta con la división y el bronco debate que se ha vivido este martes en el pleno, el primero de la legislatura y en el que ERC y Junts han dado casi por amortizada la amnistía y han señalado ya a un futuro referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Ante un hemiciclo en el que no estaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje en Estrasburgo para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, pero sí una nutrida representación de ministros, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha dicho de la amnistía que es "excepcional, pero no es inconstitucional", que "no es pedir perdón ni perdonar", sino "sacar conclusiones para resolver problemas", que "tiene muchas más garantías" y que es "más transparente y democrática" que los indultos, porque estos dependen solo de la voluntad del Ejecutivo, mientras que esta ley para exonerar las causas del 'procés' "pasa por el debate abierto con luz y taquígrafos" del Congreso.

"Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza", ha concluido. Sus palabras no han convencido ni a Alberto Núñez Feijóo ni a Santiago Abascal. Tampoco a la diputada de CC ni al de UPN. El líder del PP ha acusado a Sánchez de conceder la amnistía para "evitar la alternancia política", pese a que él nunca ha contado con los apoyos necesarios para llegar a Moncloa, y ha anunciado que si el PSOE no ofrece información impulsará una comisión de investigación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, sobre los verificadores que Sánchez ha aceptado con Junts y ERC, por separado. El PP ha forzado que la votación fuera por llamamiento, algo inusual, para que los diputados socialistas se retrataran. "Cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos", les ha respondido López.

Abascal, lejos de rectificar sus polémicas palabras sobre "colgar de los pies" a Sánchez, ha insistido en que el pueblo acabará cansándose y le ha deseado al jefe del Ejecutivo un juicio justo: "Pueden estar seguros de que nosotros no les vamos a conceder ninguna amnistía".

Las críticas de la derecha no se han reflejado este martes en la calle. Ante el Congreso no había ni un alma para protestar. Ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, aún resisten un par de centenares.

El próximo paso

El resto del hemiciclo, las formaciones sobre las que descansa la gobernabilidad del país, han defendido la proposición de ley. Tanto su "conveniencia" como su "encaje constitucional". "No pone en riesgo ni el Estado de Derecho ni la separación de poderes ni la democracia ni los derechos fundamentales", ha dicho el diputado del PNV Mikel Legarda. "Acaba con una injusticia, abre el camino al diálogo y la negociación y con ella la democratización del Estado será más reconocida", ha recalcado el parlamentario de EH Bildu, Jon Iñárritu.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en ERC y Junts, y en el tono de sus intervenciones. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha asegurado que la proposición de ley "puede gustar muy poco, mucho o regular", pero que será una ley aprobada por la "inmensa mayoría" del Congreso. Por su parte, el diputado posconvergente Josep Maria Cervera ha reivindicado que la amnistía ha llegado gracias al peso de su formación -"esa es la virtud de Junts", ha dicho- y que servirá para reparar "una injusticia", la de los tribunales "que han primado la unidad de la patria abusando del derecho penal para castigar la disidencia". Estos mismos tribunales, ha dicho, se beneficiarán de la ley porque se librarán de someterse al "escrutinio de los tribunales europeos" sobre el 'lawfare'.

Sin embargo, ambos parlamentarios han dado la amnistía por aprobada, pese a que aún quedan meses de debate y tramitación, y han puesto la vista en el siguiente paso que quieren dar. "La siguiente pregunta es, en Catalunya estamos preparados y preparadas para ganar o para peder un referéndum. ¿Y ustedes?", ha preguntado Rufián. Cervera, por su parte, ha aseverado que la amnistía abre la negociación con el PSOE "de tú a tú" para decidir el futuro de Catalunya: "Para Junts solo puede ser el de una Catalunya libre".

Trámites e investigación

En las próximas semanas, la amnistía deberá enfrentar, primero, el debate de las enmiendas a la totalidad y, después, su paso por la Comisión de Justicia, donde ERC pretenden introducir alguna modificación, pese a que el PSOE se muestra reticente. Solo entonces, la ley volverá al pleno para ser aprobada y enviada al Senado. En la Cámara Alta, el PP podrá retrasar la tramitación hasta dos meses antes de vetar la norma. El Congreso deberá, entonces, recurrir a una nueva mayoría absoluta para levantar ese veto y dar el visto bueno definitivo a la amnistía. Esto se prevé para mediados o finales de abril.

Mientras tanto, la Cámara Baja podrá poner en marcha las tres comisiones de investigación que ha aprobado este martes, también como pago a las formaciones independentistas: una sobre la 'operación Cataluña', donde Junts buscan aclarar si ha existido 'lawfare' en España contra el independentismo catalán; otra sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona; y otra registrada por ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje con el programa Pegasus.