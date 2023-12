Alberto Núñez Feijóo se manifestará este domingo en las calles de Pamplona contra Pedro Sánchez y su decisión de apoyar una moción de censura contra Unión del Pueblo Navarro (UPN) que permitirá a EH Bildu volver a recuperar la alcaldía de la ciudad. El líder de los populares considera que ese pacto "es el más miserable" de cuantos ha cerrado en su carrera política el secretario general del PSOE por permitir que el "partido que heredó las prácticas de ETA" dirija la capital navarra.

Los conservadores apoyarán la protesta convocada por UPN, socios del PP durante décadas y con los que han concurrido a las urnas conjuntamente en muchas ocasiones. Feijóo quiere mantener la tensión en la calle contra Sánchez y su estrategia de pactos de investidura, entre los que el PP incluye esa moción para beneficiar a EH Bildu. En la hoja de ruta de los dirigentes del PP está el adelanto de las elecciones gallegas, una prueba de fuego para el partido por ser el feudo de Feijóo. Él abandonó su cargo en la Xunta para coger las riendas de la formación tras la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado y dejó allí a Alfonso Rueda al frente. Los populares quieren que los ciudadanos de esa autonomía voten y se movilicen contra Sánchez, contra la amnistía que está tramitando para el 'procés' y también contra el apoyo a EH Bildu en Pamplona.

El actual reparto de escaños en el Parlamento gallego casi obliga al PP (42 escaños) a repetir la mayoría absoluta si no quiere que una alianza de BNG y PSOE (ahora, 19 y 14 diputados, respectivamente) le desbanquen. Feijóo consiguió mantener a Vox fuera del Parlamento. Los de Santiago Abascal no tienen ni un solo escaño en Galicia por ahora.

Rueda tiene previsto aprobar los presupuestos autonómicos esta próxima semana y diputados, senadores y también varios vicesecretarios de Génova dan por hecho que, después de ese trámite, convocará las elecciones autonómicas, para que se celebren a principios de marzo.

Marcha hacia la sede del PSOE

Al PP nacional, que ha organizado una decena de actos contra la ley de amnistía desde septiembre por toda España y con especial éxito en Madrid, este acto en la plaza consistorial de Pamplona le sirve para seguir bajo los focos sin la presión de que la manifestación sea un éxito o pueda acabar con vandalismo frente a la sede del PSOE.

El viernes por la tarde empezó a correr una convocatoria por las redes sociales para manifestarse ante ese edificio cuando acabe la protesta de UPN contra la moción de censura, como Vox y grupos de ultraderecha han hecho durante semanas en la sede de Madrid, en la calle Ferraz.

Ayuso no va

Feijóo estará acompañado del líder del PP en la comunidad navarra, Javier García, dirigentes del PP nacional y algún barón de otra autonomía. Jorge Azcón, fue el primero en confirmar su asistencia el mismo día en que se supo la noticia de la moción de censura. El acuerdo entre los socialistas y EH Bildu le produce "un asco máximo". De todas las No estará allí Ayuso, cuyo equipo arguyó razones de agenda para no asistir.

Este pacto entre el PSOE y los aberzales complica todavía más la difícil comunicación entre Feijóo y Sánchez. El presidente del Gobierno va a acabar la semana sin que el líder de la oposición haya aceptado ninguna de las tres fechas que le ha ofrecido para verse cara a cara antes de acabar el año. El secretario general del PSOE quiere hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (cuyo mandato está caducado desde hace casi cinco años), la actualización del modelo de financiación autonómica y la reforma de la Constitución, para retirar el término "disminuidos" del artículo 49.

Cara a cara en enero

"Si las posibilidades de entendimiento entre este Gobierno y el PP no eran muchas, desde hoy lo son menos. Ningún pacto de Estado en el que esté Sánchez será de Estado", aseguran fuentes de Génova. El argumento que le sirve de excusa a Feijóo para no cerrar una fecha es que la Moncloa no le ha mandado "el orden del día por escrito" de lo que va a hablar con el jefe del Ejecutivo. A Feijóo le molestó mucho que en su primera reunión, en 2022, la Moncloa filtrara a un medio de comunicación los 11 pactos de Estado que le iba a plantear en la cita.

Feijóo está dando largas a Sánchez ahora y la mayoría de los barones autonómicos, también Juanma Moreno (Andalucía) y Ayuso, le apoyan en su decisión de no conceder esa reunión al presidente del Gobierno días después de conocerse el apoyo a EH Bildu y mientras se sigue tramitando la ley de amnistía. Algunos de ellos sugieren incluso que ese encuentro en la Moncloa no se podrá celebrar hasta finales de enero como pronto. Fuentes de Génova rechazan que la fecha de las elecciones gallegas pueda obligarles a volver a aplazar esa fotografía en la Moncloa.