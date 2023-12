Vox reclama al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no "acomplejarse" a la hora de coordinar iniciativas para oponerse a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y para forjar pactos postelectorales, y le recuerda que los partidos que conforman el bloque de izquierdas se unen entre sí, "a los que sea y donde haga falta", para gobernar. "Si tú no te unes, ellos cogen votos de donde haga falta porque no nos quieren en el poder", recalca la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gómez apunta que en otros países "las derechas se apoyan entre ellas para combatir a la izquierda", y eso no ocurre en España. "Aquí tenemos una derecha, que no es Vox, que es acomplejada", indica la senadora, que se cuestiona "de qué tienen miedo" los 'populares'. Para apoyar su argumentación, Gómez cita lo ocurrido con la Alcaldía de Pamplona, donde el PSOE y EH Bildu han alcanzado un acuerdo que permitirá a los segundos lograr el consistorio desbancando a UPN. Ve el acuerdo "antidemocrático" e insiste en que las izquierdas se unen "al que sea" para apartar a las derechas. Así, advierte a Feijóo de que tiene que ser "consciente" de ello porque, de lo contrario, "no va a llegar a ningún sitio" y "no se hace ningún favor a sí mismo". Tensiones El partido de Santiago Abascal está irritado con Génova ante la negativa de los 'populares' a articular una respuesta conjunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía a los implicados en el 'procés' pactada con Junts para investir al presidente. Piden particularmente que el PP haga valer su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de la ley que regulará la medida de gracia en la Cámara Alta. El PP ya se ha negado. Cansados de desaires, Vox ha decidido desmarcarse de Génova y sólo mantendrán la colaboración con el PP a nivel local y autonómico, donde cuentan con numerosos acuerdos de gobierno. En la entrevista con Europa Press, Gómez profundiza en las críticas de su formación a la Ejecutiva del PP, si bien no cree que la relación entre ambos partidos esté "dañada irremediablemente" y resalta la buena relación que ambos grupos parlamentarios mantienen en el Senado. Pero cree que Feijóo está "un poco perdido" y que "no tiene clara" la vinculación que, a su juicio, debe existir entre Vox y el PP a nivel nacional, algo que sí entienden los dirigentes 'populares' en las autonomías. "Feijóo está en una coyuntura que ni él mismo se aclara o tiene la fuerza y el poder que él necesitaría como para posicionarse", desliza la senadora, que agrega que "cuando uno nada entre varias aguas, las corrientes, si no sabes dominarlas, al final te arrastran". "Y es lo que creo que le está pasando a él", añade, sin dar más detalles. Cuestionada por si Vox se sentiría más cómodo con un líder 'popular' distinto, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, más afines a los postulados de los de Abascal, la senadora se limita a señalar que ambas "tienen una idea más precisa y saben perfectamente cuál es el camino y cuál es el sentido para llegar a los objetivos". Actuar por electoralismo En este contexto, acusa al PP de actuar por electoralismo. "Hay otros partidos que juegan dependiendo del posicionamiento de voto. Tú no puedes ir pensando ya en un posicionamiento de voto, lo primero que tienes que defender es una idea y que luego la gente se posicione con tu idea", expresa la senadora, incidiendo en que el PP lo hace "al contrario". "No se puede confundir al ciudadano, no se puede confundir a la sociedad porque tú tengas unos objetivos que realmente ahora no tocan. El PP yo creo que ahí falla", insiste. Y reprocha a los 'populares' falta de "decisión, coraje, fuerza y no tener miedo ante nada". "Si tú no eres capaz de defender eso, lo mejor es que te vayas y te dediques a otra profesión", zanja. Con todo, la senadora de Vox descarta que su partido añada presión sobre el PP, por ejemplo dejando caer los gobiernos autonómicos que comparten. "Las coaliciones están funcionando bastante bien, se están haciendo muchísimas mejorías. Estamos haciendo trabajar al PP", concluye.