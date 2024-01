La hoja de ruta del PP de Alberto Núñez Feijóo es clara: primero recuperar el voto que se les fue por el centro a Ciudadanos, luego hacerse con los que se marcharon por la derecha a Vox. Lograron la primera parte, pero fue insuficiente para acceder al palacio de La Moncloa. Embarcados en la segunda fase, el partido ultra se revuelve y quiere darle una dentellada a los populares en el feudo de su líder.

Según informa el diario El País, el partido de Santiago Abascal está estudiando presentar a las elecciones gallegas de 2024 a Manuel Fraga Pedroche, nieto de Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular después de ser ministro de Franco, expresidente autonómico y tótem para la derecha española y, más aún, para la de Galicia. Vox buscaría con este apellido de alcurnia paliar sus problemas de implantación en la comunidad, donde solo cuenta con una concejala como toda representación institucional.

La formación ultraderechista es la única que todavía no ha nombrado candidato para la cita del 18 de febrero. Manuel Fraga Pedroche es asesor de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, siglas en inglés), el grupo del Europarlamento en el que se encuadra Vox junto con otros partidos de su familia política como los Fratelli D'Italia de Giorgia Meloni o los polacos de Ley y Justicia.

Vox y Galicia

Fraga Pedroche asumió ese puesto en 2019, pero desde 2012 y hasta entonces trabajó también en Bruselas para el Partido Popular Europeo, después de acabar sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Otro familiar del patriarca con carrera política es su sobrino Pedro Puy Fraga, que ejerció como portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego hasta que Feijóo se lo llevó a Madrid. En el Congreso, por el momento, se mantiene en segundo plano.

Poco antes de despedir el 2023, el 29 de diciembre, Santiago Abascal publicó un duro mensaje contra "Feijóo-Rueda", a los que acusó de seguir "en campaña contra Vox mientras pactan con el PSOE [en alusión a la reforma constitucional para eliminar el término disminuidos] y humillan a España legitimando a Sánchez ante Bruselas".

Feijóo hizo la campaña del 23-J contra Vox. Un error gravísimo que pagan hoy todos los españoles.



Y ahora, cuando Sánchez perpetra un golpe contra el Estado de derecho, Feijóo-Rueda siguen en campaña contra VOX, mientras pactan con el PSOE y humillan a España legitimando a… https://t.co/0rACvzKROn — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) 29 de diciembre de 2023

El PPdeG, ahora con Alfonso Rueda en la cabeza, mantiene la estrategia de ningunear a los ultraderechistas, que carecen de una estructura consolidada en el territorio gallego. En las anteriores autonómicas, en 2020, sacaron un exiguo 2,05 y menos de 27.000 votos. Su mejor resultado en Galicia fue en las generales de 2019, cuando sacó un 7,91% y 116.000 sufragios, que tampoco le sirvieron para obtener representación. En la última cita con las urnas, en las generales de julio, obtuvieron un 4,79% y algo más de 77.000 votos.

Los de Abascal, a las que no se les conocen sus propuestas para Galicia al margen de eliminar "el bilingüismo armónico", intentan superar esas dificultades atacando con dureza al PP, con el que cogobierna entre varias autonomías: "Ya sabemos que el PP hará todo lo posible para que Vox no saque representación, prefiere perder la Xunta antes. Pero que no hagan de adivinos, el 23 J ya les salió muy mal y hay mucha gente que está harta de no distinguir al PP del BNG y del PSOE. La soberbia no es buena".