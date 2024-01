¿Qué se sabe y qué no de la 'operación Cataluña' y de la implicación de Mariano Rajoy?

La 'Operación Cataluña' es como se conoce al conjunto de investigaciones realizadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy a líderes catalanes para tratar de combatir la fuerza que mostraba el independentismo en 2012, año en que el PP volvió a la Moncloa. Según los audios y las agendas intervenidas al excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa en la que se investigan las cloacas policiales durante el mandato del PP, en ella se enmarcan distintas actuaciones, como informes policiales apócrifos, como el que atribuía una cuenta en Suiza al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, o el contactar con Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, para que declarara en su contra.

¿Cuál es la implicación de Rajoy?

El problema para avanzar en la investigación de cualquier asunto relacionado con la 'Operación Cataluña' es que el principal testigo y el principal imputado es el propio Villarejo. En el Congreso aseguró que fue "una operación de inteligencia" con la que "se trataba de evitar que una parte bien organizada de España, Catalunya, mantuviera la posibilidad de independizarse. Se diseña desde las presidencia del Gobierno y la lleva adelante la vicepresidenta, que era la que controla el CNI", en referencia a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

También aseguró que mandaba mensajes por teléfono al entonces presidente del Gobierno y hasta que se había reunido con él por la operación Kitchen. El problema es que la contundencia con la que el excomisario habla en la Cámara baja, en el Parlament o en la televisión no es la misma que utiliza en los juzgados. El juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, no consideró suficiente el número de teléfono que aportó para llamar a declarar a Rajoy como imputado.

De ahí que el expresidente del Gobierno solo esté imputado en Andorra junto a sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díez por presuntas coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conseguir información de sus clientes, entre los que estaba la familia Pujol. La imputación para llamarles a declarar se cursó por comisión rogatoria que está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Cómo comenzó la 'Operación Cataluña'?

En las agendas que Villarejo utilizaba como diario escribió: "Reunión muy afectiva y cómplice. Muy atenta a todo y tomó nota de detalles. Coincide en la importancia del momento”. Se refería a la que mantuvo el 26 de octubre de 2012 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a la que también asistió su marido, Ignacio López del Hierro, y que prácticamente dio el pistoletazo de salida a la 'Operación Cataluña', según escribió en sus notas, aunque él la llamara “Proyecto Barna”.

En esas notas de trabajo apuntó “cuentas Andorra” o el avance de las denuncias que ayudó a presentar: la del empresario Javier de la Rosa y la de Victoria Álvarez, expareja del primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a la que denomina “Viki”. Para ello se reunió con la exsenadora del PP Alicia Sánchez-Camacho, entonces al frente del PP catalán, con la que comentó personas que serían susceptibles de ser investigadas. El audio del encuentro y el documento con sus conclusiones son en los que se han basado las últimas querellas de la 'Operación Cataluña' presentadas.

¿Qué se está investigando de la 'Operación Cataluña'?

La justicia no ha abierto ninguna investigación por la 'Operación Cataluña' propiamente dicha, porque considera que no se produjo ningún episodio con relevancia penal que obligue a abrir un procedimiento. Sí lo ha hecho por algunos de sus episodios, como la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol, por el que acabó siendo condenado a un año de cárcel el exdirector adjunto operativo de la policía Eugenio Pino.

El resto no ha tenido excesiva suerte. La primera querella admitida a trámite para investigar estas malas práxis fue la del expresidente del Barça Sandro Rosell, pero acabó siendo archivada después de que Villarejo no aportara ante el juez detalle alguno que permitiera avanzar las pesquisas. El magistrado no apreció relación entre la causa por la que Rosell estuvo casi dos años en prisión preventiva y una supuesta orden para perseguirle por independentista.

Tanto esa querella como las otras cuatro interpuestas por la Operación Cataluña han sido archivadas. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha confirmado el archivo de la del exconseller Jaume Giró y lo previsible es que la de Rosell y las otras tres (la del exjefe de la policía de Catalunya Narciso Ortega, el exdelegado del BPA Jean Paul Miquel y la de Carles Sumarroca) corran la misma suerte.

¿Por qué se sigue investigando el caso Pujol?

La causa en la que se investiga la fortuna en Andorra de los Pujol sigue adelante, pese a que su origen estuvo en una denuncia propiciada por Villarejo, que acompañó a denunciar a Álvarez, quien cobró durante años de los fondos reservados, según consta en las notas del excomisario. El motivo es que el primer instructor del procedimiento, Pablo Ruz, mantuvo esa denuncia en cuarentena hasta que fue refrendada por otros datos, entre los que resultó crucial la confesión del propio expresidente catalán Jordi Pujol.

El siguiente instructor, José de la Mata, siguió preservando la integridad de la causa hasta el punto de que sacó de ella un pendrive aportado por la policía cuyo origen era dudoso. Remitió las actuaciones a los juzgados de Madrid y el número dos de la policía con Rajoy acabó siendo condenado.

En los whatsapp del que era secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en el caso Tándem, se comenta cómo se apartó el caso de la 'Operación Cataluña'. En septiembre de 2017, en plena efervescencia del 'procés' y con el 1-O como referencia para la proclamación de la independencia catalana, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castañoo le dice: "Porque ahora nadie se acuerda del equipo anterior, Operación Cataluña, policía política, ahora se está demostrando que se les hizo mucho daño, a los separatistas. Se dejó de investigar, nadie quería mojarse, ahora y me alegro los guardias civiles son los héroes, nadie les llama policía política, se le homenajea, parece que la policía nacional no existe, salvo para filtrar a la prensa donde duerme la uip".