Malestar en el Supremo por los motivos del Constitucional para revocarle dos sentencias consecutivas

No es la primera vez que las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Supremo no pasan por un buen momento, porque no es fácil de aceptar por quien está acostumbrado a sentar cátedra que le enmiende la plana. El pleno de esta semana del órgano de garantías ha supuesto dos importantes reveses al tribunal que supone la cúspide del sistema judicial español y eso no ha sentado nada bien en el seno del alto tribunal. Su malestar ha trascendido al PP y su presidente, Alberto Núñez-Feijóo, lo ha criticado en una entrevista y hasta ha anunciado un grupo de trabajo para analizar las últimas resoluciones del TC.

Feijóo acusa a Conde-Pumpido de "corregir" sentencias de Marchena para mandar "un mensaje" al Supremo Fuentes del Supremo destacan a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, las sentencias dictadas esta semana por el Constitucional, pero no tanto porque supongan la anulación de dos de sus resoluciones, sino por el contenido de las mismas. La dictada este martes, que anuló la condena impuesta al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez resulta especialmente dolorosa, porque no se ha acordado por vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, como proponía en un primer momento la ponente de la sentencia, sino que finalmente se ha dictado por quebrantamiento del principio de legalidad penal. Se trata de una acusación más grave para el tribunal que paradójicamente marca el criterio de todos los tribunales de España. El Constitucional rechazó la primera propuesta de sentencia a favor de Rodríguez para declarar que el Supremo vulneró el principio de legalidad al imponer la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de una condena principal, que finalmente fue una multa. El criterio mayoritario del Constitucional, al que María Luisa Segoviano adaptó su propuesta original de sentencia, es que esta operación jurídica, que fue la supuso la pérdida del escaño a Rodríguez, fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por una de multa, ya no era posible mantener la inhabilitación. Desde el Supremo justifican su decisión en que no se le condenó a prisión por haber propinado una patada a un policía durante una manifestación en 2014 al tenerse en cuenta las dilaciones indebidas sufridas en la causa. Considera que eso no supone prescindir de las penas accesorias, porque sería tanto como obligar a quitarlas a condenados por delitos más graves que también hayan sufrido esos retrasos. Entre ellas citan las accesorias con las que se prohíbe aproximarse a sus víctimas en determinados casos. En cualquier caso el malestar viene determinado porque el Supremo considera que el sistema español mantiene una especie de separación de tareas entre ambos tribunales: él es la cúspide de la jurisdicción y el Constitucional es el garante de la Constitución y del respeto de derechos fundamentales. De ahí que entiendan que su pronunciamiento sobre el quebrantamiento del principio de legalidad penal sea una extralimitación de sus funciones. Arnaldo Otegi La segunda sentencia es la conocida este miércoles, en la que, aparte de amparar al dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, se ha incluido una extensión de sus efectos al fallo del Supremo que en 2012 rebajó la condena inicial de la Audiencia Nacional del líder abertzale de 10 a seis años y medio de cárcel. Lo llamativo es que la mayoría de los magistrados partidarios de dar la razón a Otegi no quería incluir esos efectos, pero el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado que la sentencia incluya sus argumentos. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, frente a la práctica habitual, el presidente no ha considerado necesario retocar la sentencia para retirar esa referencia que no había sido solicitada por el propio Otegi y que no afecta en absoluto al fallo adoptado por siete magistrados frente a cuatro por el que se rechaza que el político vasco tenga que someterse a un nuevo juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diera la razón sobre la falta de apariencia de imparcialidad de una magistrada que formaba parte del tribunal. En un juicio anterior la jueza le había preguntado si condenaba el terrorismo y, tras su negativa, le respondió que ya sabía que le respondería así.