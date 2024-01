El Tribunal Constitucional ha rechazado por seis votos a cuatro el recurso de las diputadas del PP Cuca Gamarra e Isabel Borrego contra la decisión de Meritxell Batet, cuando era presidenta del Congreso, de no reclamar al Consejo de Estado su informe para la convalidación del decreto de los fondos europeos, conforme proponía la magistrada Laura Díez Bueso en la propuesta de resolución que ha estudiado el pleno, informa el órgano de garantías. Los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado la redacción de un voto particular discrepante, mientras que Juan Carlos Campo se ha abstenido, como acostumbra, al ser Batet su esposa.

El recurso de amparo presentado por el PP correspondió en un primer momento a la Sala Segunda y se designó ponente a César Tolosa, que redactó una propuesta de sentencia partidaria de dar la razón al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo. Su criterio quedó en minoría, al ser solo defendido por el propio Tolosa y por Enrique Arnaldo. De ahí que Tolosa fuera sustituido en la redacción de la sentencia por Laura Díez. Cuando la propuesta de ella iba a ser votada, los dos magistrados de sensibilidad conservadora, más Ricardo Enríquez, plantearon que el asunto fuera resuelto por el pleno, informaron fuentes del alto tribunal a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

Finalmente el pleno ha aceptado la propuesta de resolución de la magistrada que pasa por declarar que lo que el Reglamento del Congreso exige para la convalidación de un decreto es que se publique en el diario oficial de la Cámara, requisito que se cumplió en este caso.

Como la Constitución no menciona los "antecedentes necesarios" que prevé para la tramitación de las leyes para la convalidación de los decretos, la negativa de Batet a pedir el informe del Consejo de Estado no supone vulneración alguna de los derechos de los diputados del PP que la recurrieron. Si no hubo vulneración de derechos de los diputados del Grupo Popular, no se les puede conceder el amparo, como propone el borrador de sentencia que será estudiado por el pleno de la próxima semana y que previsiblemente saldrá adelante.

Además, el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos se hizo público en la página web oficial de la propia institución unos días más tarde, por lo que era de fácil consulta por quien lo considerara conveniente, aunque ello no tenga relevancia jurídica a la hora de denegar o conceder un amparo.