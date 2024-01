El PP pone en marcha su poder municipal en una semana clave. Alberto Núñez Feijóo reunió a sus alcaldes de más de 50.000 habitantes en la sede de Génova para implicar de lleno a los ayuntamientos en su ofensiva contra los pactos de Pedro Sánchez y los independentistas con un mensaje claro: “Si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Y vosotros tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, social y política”.

Ante esa llamada a rebelarse contra lo que acuerda el presidente del Gobierno con sus socios, Feijóo miró a sus alcaldes: “Sé que no os vais a callar ante las desigualdades. No os han votado para que os calléis frente a los privilegios o los tratos de favor. Si los alcaldes del PSOE lo hacen, allá ellos. Si incumplen con sus municipios para aceptar el mercadeo, allá ellos”, indicó el dirigente gallego. “Vuestra obligación es garantizar la igualdad porque administráis el dinero público y las demandas de vuestros municipios ante el Estado no son de segunda”.

Como publicó este diario, la reunión de este lunes, justo 24 horas después de la interparlamentaria en Ourense, tiene el objetivo de alistar a los alcaldes a la labor de oposición contra Sánchez en un momento clave: a punto de que la ley de amnistía llegue al pleno del Congreso y la semana en la que el PP vuelve a la calle en una nueva manifestación el domingo en Madrid. La antesala de esa movilización será un manifiesto que firmarán los más de 3.000 alcaldes del PP este sábado contra todos los acuerdos bilaterales que Sánchez está firmando con sus socios en Cataluña y el País Vasco.

Feijóo fue claro con sus alcaldes al pedirles “que no sirvan al PP, sino a España”, insistiendo en que España “no es un conjunto de personas en minoría que se enfrentan a la mayoría y que el Gobierno respalda” sino un conjunto “de municipios, pequeñas aldeas y ciudades”. “España es mucho más que los independentistas”, recalcó, después de haber afirmado que se necesita “mucho más municipalismo y mucho menos independentismo”.

En su discurso, Feijóo no dejó de hacer símiles entre lo que representan los ayuntamientos gobernados por su partido y las alianzas suscritas por Sánchez a cambio de su investidura, haciendo partícipes en todo momentos a los alcaldes de la ofensiva de oposición. “Sois los mejores embajadores a la alternativa al Gobierno central. Los ciudadanos en vuestras decisiones ven lo que haremos cuando lleguemos al Gobierno”, lanzó

“Y vosotros gobernáis para todos los ciudadanos, no dividís a nadie en función de la ideología ni gobernáis solo a los que os han votado. Aunque esto esté muy de moda en la política nacional, en realidad es la antipolítica”, repitió a sus regidores. “No es lo mismo el servicio público que la servidumbre a una minoría. Ante la servidumbre del PSOE, el PP siempre servirá a la mayoría de españoles”, zanjó Feijóo. A su lado, en el coloquio, estuvieron las alcaldesas de Castellón, Zaragoza, Huelva, Teruel, Alcalá de Henares y Cartagena: Begoña Carrasco, Natalia Chueca, Pilar Miranda, Emma Buj, Judith Piquet y Noelia María Arroyo, respectivamente. Todas, rostros femeninos al alza dentro del PP.