Drago Canarias, el partido que fundó el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez y que en las pasadas generales fue en coalición con Sumar, valora ahora la posibilidad de concurrir a las elecciones europeas en coalición con la izquierda independentista, dentro de la alianza ya conformada por BNG, EH Bildu y ERC, que se concurrirán bajo una misma candidatura.

El partido canario no descarta este escenario después del fuerte distanciamiento que se ha producido con Yolanda Díaz en los últimos meses, en los que Drago ha denunciado públicamente la falta de democracia interna en la coalición y la deriva centralista del nuevo actor político. Aunque la formación canaria sí está en la dirección del grupo parlamentario, no se ha integrado en la ejecutiva de Sumar ni ha participado del "grupo promotor" de Díaz para impulsar su asamblea fundacional, desvinculándose del movimiento impulsado por la vicepresidenta.

"Componente nacionalista"

En diciembre, la dirección de Alberto Rodríguez aprobó un informe donde censuraba duramente las dinámicas de Sumar después de la formación del Gobierno y el reparto de ministerios, denunciando la invisibilización de Canarias asegurando que esto permitía "entrever un método de funcionamiento centralizado, homogeneizador y que parece estar imbricado en el ADN de las fuerzas estatales".

Drago Canarias se abría, en este mismo documento, a explorar "nuevas vías de acuerdo en el nuevo ciclo político de 2024". Unas alianzas que podrían decantarse, según fuentes del partido, hacia fuerzas "con un componente nacionalista" y territorial, ante lo que consideran una carencia de representación de los territorios en la coalición Sumar.

La situación todavía no se clara para la formación canaria, que tendrá que ratificar su concurrencia o no a los comicios comunitarios dle 9 de junio, y valorar por entonces las posibilidades de alianzas. A día de hoy, no se han producido contactos con otras formaciones para abordar este escenario, aunque no está descartada la alianza con ERC, BIldu y BNG, que ya concurrieron al Senado bajo la coalición Izquierdas por la república.

Así, Drago Canarias se comprometió a a acordar únicamente con aquellos entes que estuvieran "en condiciones de garantizar la defensa de los intereses canarios", frente a las dinámicas estatales que han censurado de Sumar. A esto se suma que deberá también elegir a sus referentes para las próximas elecciones gallegas y vascas.

Apuesta por el BNG

En los últimos días, el propio Rodríguez ha apostado "a título personal" por el BNG para las elecciones gallegas, tal como aseguraba en una entrevista concedida a 'El Mundo': "Votaría al espacio amplio que han conformado las fuerzas ligadas al territorio, a la coalición entre Anova y el BNG, sin ningún lugar a duda", advertía el dirigente, alejándose aún más de la opción de Sumar, donde Yolanda Díaz ha situado como candidata a una persona de máxima confianza, Marta Lois. Las dos formaciones gallegas agradecían sus palabras a través de las redes.

A las diferencias políticas se suma el malestar de Rodríguez por la reacción de Sumar al la sentencia del TC que estimaba su recurso y enmendaba la pena de inhabilitación del Supremo, por la que le fue retirado el escaño. El exdiputado ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Europeo de derechos Humanos. Desde el partido canario critican la "inacción" de la coalición de Yolanda Díaz tras la sentencia. Pero no es la única crítica al margen de las tesis políticas.

En una entrevista en Cadena Ser, Rodríguez también ha cargado contra Sumar por su reacción tras la salida de Podemos al Grupo Mixto, o "no hacer nada" para recuperar el escaño "secuestrado" por los morados en Canarias, en referencia al escaño que logró por Las Palmas Noemí Santana, dirigente de Podemos. El propio Rodríguez, que iba de cabeza de lista por Tenerife, no resultó elegido.