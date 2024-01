El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes en la sede del partido a la junta directiva nacional, el máximo órgano entre congresos. Lo ha hecho horas antes de que se apruebe la ley de amnistía del 'procés' en el Congreso y cuatro días antes de que empiece la campaña de las elecciones gallegas. En esos comicios del 18 de febrero, los populares esperan mandar un mensaje rotundo de rechazo al PSOE por sus pactos con los independentistas catalanes.

En la parte abierta de su discurso, Feijóo ha vuelto a denunciar que Pedro Sánchez esté impulsando la amnistía a los dirigentes independentistas solo para asegurarse su apoyo en el Congreso y poder seguir en la Moncloa y ha advertido de que los españoles no lo olvidarán. "El PSOE está fiando su presente y su futuro a la amnesia colectiva, pero la amnesia colectiva de la sociedad española no va a ocurrir. España no va a olvidar lo que está haciendo el PSOE sin su consentimiento, España no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie. Y, por supuesto, España no va a amnistiar al PSOE", ha remachado.

El jefe de los conservadores también ha arremetido contra Sánchez por llamar "fachas" a millones de "compatriotas" que no entienden la "sumisión" de su Ejecutivo a los independentistas y ha resaltado que "descalificar de esta forma tan grosera" no lo había hecho "ningún presidente del Gobierno". En una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo, el jefe del Ejecutivo decía que la "fachosfera" se dedica a "polarizar, insultar" y generar "desconfianza" para desestabilizar al Gobierno.

Feijóo subirá a la tribuna

Cuando faltan 24 horas para que el pleno del Congreso dé luz verde a la ley de amnistía, Feijóo ha vuelto a recalcar ante los suyos que el PSOE “llega a justificar en su huida hacia adelante el terrorismo”. El líder del PP fue más contundente en su intervención este domingo en la manifestación de la Plaza de España, cuando llegó a afirmar que “era un insulto decirle a los policías que no sufrieron violencia y actos terroristas” durante los años del procés.

Lo que sí ha querido recalcar en su intervención en la junta directiva nacional es que el PSOE "es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican" y ha pedido, como hizo también Isabel Díaz Ayuso en la protesta organizada por el PP, que no se confunda terrorismo con actos vandálicos.

En las intervenciones que habrá este martes en el Congreso, antes de la votación de las enmiendas parciales a la ley de amnistía, tomará la palabra Feijóo directamente por el PP. Esa votación será el último trámite en el Congreso antes de que la ley vaya a la cámara de sgunda lectura, el Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, alargará los tiempos hasta dos meses.

Foco para Rueda

Feijóo ha aprovechado la junta directiva para que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y candidato a las elecciones, tomara la palabra, facilitándole proyección pública. Para el líder del PP nacional, que se va a volcar en la campaña (con mítines propios), los gallegos van a tener la oportunidad de "ser los primeros que se pronuncien alto y claro sobre lo que está ocurriendo" en España con la amnistía.