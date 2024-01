El comisario europeo de justicia, Didier Reynders, considera que el plazo de dos meses que se ha fijado para que socialistas y populares logren una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es más que suficiente. “Espero que sea más corto”, ha dicho este lunes a su llegada a una reunión de ministros de asuntos generales en la que han examinado la situación del estado de derecho en cuatro Estados miembros -España, Francia, Italia y Croacia- en el marco de los intercambios regulares que mantienen los Veintisiete. Tras la reunión ha avisado de que hay que "renovar" el órgano de los jueces y "reformar" su sistema de elección.

A finales de marzo el liberal belga se hará un lado en sus funciones de comisario para hacer campaña por la secretaría general del Consejo de Europa, un puesto para el que se ha postulado como candidato, y quiere dejar resuelta antes una crisis que se prolonga ya desde hace más de cinco años. Así se lo pidieron socialistas y populares a finales de diciembre y finalmente ha accedido a ejercer el papel de mediador en una tarea que arrancará este miércoles 31 de enero por la tarde en Bruselas. Reynders ha convocado a un primer encuentro al ministro de justicia español, Félix Bolaños, y al negociador de los populares, Esteban González Pons.

¿Qué se espera de esta primera cita? “Lo he dicho desde el principio. Lo que pedimos es la aplicación de las recomendaciones del informe sobre el Estado de derecho”, ha explicado este lunes en Bruselas. Es decir, “como en el caso de otros Estados miembros, pedimos aplicar los estándares europeos en la composición del CGPJ. En el caso de España en particular no solo recomponer el Consejo, sino reformarlo”, ha añadido dejando claro que espera que este proceso derive en un acuerdo sobre los dos elementos que reclama la Comisión desde hace años en el informe anual sobre el estado de derecho: la renovación y la reforma del sistema de elección de los miembros.

Renovar y reformar el sistema

Para el PP se trata de un proceso que debe ir en paralelo. Para el Gobierno de Pedro Sánchez la primera tarea debe ser renovar y después plantearse la reforma del sistema. Las dos cuestiones suscitan "preocupaciones serias" en Bruselas. "La falta de renovación del CGPJ está afectando negativamente el trabajo del Tribunal de Justicia y el sistema judicial en su conjunto. En segundo lugar, no se han adoptado medidas para adaptar los procedimientos de nombramiento de los jueces miembros teniendo en cuenta los estándares europeos", ha recordado Reynders en la rueda de prensa final subrayando que Bruselas ha hecho en sus informes dos propuestas: "proceder con la renovación como cuestión prioritaria e iniciar inmediatamente después el proceso de renovación".

La discusión sobre España, según fuentes europeas, se ha prolongado una media hora y en ella han intervenido 8 países aunque el ministro luxemburgués, Xavier Bettel, lo ha hecho en nombre de los tres que integran el Benelux. En cuanto a las preguntas, según las mismas fuentes, se han centrado en cuestiones como el proceso de renovación del CGPJ, los plazos y el diálogo estructurado propuesto por Bruselas para desbloquear la situación.

Diálogo estructurado

El objetivo del "diálogo estructurado", según fuentes cercanas al comisario, será "facilitar esa discusión" aunque Reynders no pondrá ninguna “hoja de ruta estructurada” sobre la mesa. “Para que las cosas cambien debe ser un proceso interno de España. Deben ser las dos formaciones políticas en España las que tienen que buscar una mayoría suficiente para renovar el CGPJ y entablar la reforma”, ha insistido el liberal belga para quien lo que cambia con su mediación es que “hemos propuesto un diálogo estructurado que voy a dirigir en nombre de la Comisión. Es la ocasión de comprobar si ese diálogo con las autoridades españolas y las fuerzas políticas en España puede permitir mejorar la situación”, ha concluido.

A su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Generales, el secretario de estado para asuntos europeos, Fernando Sampedro, ha recibido "positivamente" la implicación de Bruselas en el nuevo intento de desbloquear una renovación que lleva cinco años congelada. "Ya había habido dos acuerdos en el pasado, tanto en 2018 como en 2022, para desbloquear esta situación. Finalmente la oposición no culminó estos acuerdos y vemos positivamente que ahora haya una oportunidad de hacerlo cinco años despues. Nunca es tarde si la dicha es buena", ha dicho. En cuanto al diálogo sobre del Estado de derecho, ha explicado que se trata de un proceso "que nos permite reforzar esta clara prioridad europea que España comparte".